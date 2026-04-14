TPHCM sẵn sàng khám sức khỏe cho hơn 15 triệu dân

Chương trình khám sức khỏe cho hơn 15 triệu người dân trong năm 2026 và kế hoạch đến năm 2030 thể hiện quyết tâm của TPHCM chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe” toàn dân. Ngành y tế thành phố đã chuẩn bị các giải pháp thích hợp nhất nhằm chuẩn hóa và hệ thống hóa toàn bộ hoạt động khám sức khỏe trên địa bàn.

Thêm đợt khám sức khỏe quy mô lớn

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân được ngành y tế thành phố tổ chức vừa qua, vào ngày 17-4 tới đây, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đợt khám sức khỏe cho người dân với quy mô lớn hơn, được tổ chức đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám sức khỏe cho người dân

Tham gia đợt ra quân lần này là đội ngũ y, bác sĩ của 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập, gồm: 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố; 26 bệnh viện tư nhân.

Theo phân công, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành sẽ đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp; các bệnh viện chuyên khoa của thành phố triển khai tầm soát chuyên khoa theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần...; hệ thống bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến.

Khối bệnh viện tư nhân và trung tâm y tế khu vực cũng tham gia, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân. Đáng chú ý, trong đợt này, khám tầm soát ung thư cổ tử cung dành cho nữ lao động tự do, nữ công nhân sẽ được ưu tiên triển khai tại 16 phường, xã.

“Đợt khám sức khỏe lần này không chỉ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn hướng trọng tâm đến các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao, giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Ngành y tế thành phố xác định khám sức khỏe cho 15 triệu dân trong năm 2026 là bước khởi đầu của một phương thức mới trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - nơi mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, và hệ thống y tế chủ động đi trước một bước để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

Quản lý toàn diện theo vòng đời

Theo Sở Y tế TPHCM, kết quả khám, tầm soát được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân. Sau khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại, lập danh sách quản lý người dân theo nhóm nguy cơ; đồng thời tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc phát hiện sớm - can thiệp sớm - quản lý liên tục.

Người dân khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Đức Nhuận, TPHCM

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe cho hơn 15 triệu người dân trong năm 2026 và kế hoạch đến năm 2030, ngành y tế thành phố ưu tiên nhóm can thiệp có hiệu quả chi phí tốt, gánh nặng bệnh tật cao, thủ thuật hợp lý với tuyến y tế cơ sở, khả năng mở rộng trong năm 2026.

Trong giai đoạn trước mắt, đặc biệt năm 2026, tập trung hoàn thiện các quy định chuyên môn, cơ chế tài chính, triển khai gói khám sức khỏe cơ bản và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến năm 2027, hình thành mạng lưới cơ sở tham gia chương trình theo mô hình phi địa giới, bao phủ đầy đủ các tuyến và các cụm dân cư đông dân, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, cơ sở bảo trợ…

Đến năm 2028, triển khai ổn định các chương trình tầm soát có chứng cứ mạnh và khả năng mở rộng tốt gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường, nguy cơ tim mạch, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, viêm gan virus và bệnh lao theo nhóm đích. Đến năm 2030, hướng đến hệ thống điều phối điện tử, tự động hóa, hướng đến chủ động mời người dân tham gia khám và tầm soát dựa trên nền tảng số.

Tập trung nhóm bệnh nguy cơ cao Sở Y tế TPHCM sẽ triển khai khám diện rộng các nhóm bệnh như: tăng huyết áp và đái tháo đường (nhóm nguy cơ cao, người trên 40 tuổi), ung thư cổ tử cung (phụ nữ từ 30-65 tuổi, chu kỳ 5 năm) và nhóm bệnh lý ưu tiên theo nhóm đích và chiến dịch gồm: ung thư vú và đại trực tràng (người 50-70 tuổi, FIT test, nhũ ảnh), lao và viêm gan B, C (khu vực nguy cơ, nhóm dễ bị bỏ sót); sức khỏe tâm thần, mắt, răng hàm mặt…

Ngành y tế thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân theo nguyên tắc “một người dân - một mã định danh - một hồ sơ sức khỏe - một lịch sử sử dụng dịch vụ”. Mô hình vận hành theo hướng công - tư tích hợp, cho phép người dân tiếp cận dịch vụ ở nhiều cơ sở khác nhau nhưng vẫn bảo đảm quản lý thống nhất về quyền lợi và dữ liệu, giúp nâng cao tính minh bạch và tối ưu nguồn lực y tế, tránh trùng lặp và lãng phí. “Chương trình khám sức khỏe hướng tới toàn bộ người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM”, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng thông tin.

* TS-BS DIỆP BẢO TUẤN Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Sàng lọc sớm để giảm nguy cơ Hiện nay, bệnh ung thư ở nam giới phổ biến là ung thư gan, phổi, dạ dày, trực tràng, tiền liệt tuyến; và ở nữ là ung thư vú, phổi, đại trực tràng, dạ dày, gan. Sàng lọc ung thư là phát hiện sớm tế bào bất thường, tế bào ung thư khi chưa có triệu chứng, mục tiêu phát hiện sớm, điều trị hiệu quả hơn và giảm tỷ lệ tử vong. Về nhóm đối tượng tầm soát nguy cơ cao gồm: tiền sử cá nhân, tiền sử gia đình, đột biến gene, tiếp xúc với tác nhân như khói thuốc, hóa chất, cục máu đông, lớn tuổi. Mọi phụ nữ hiện nay đều có nguy cơ mắc ung thư vú, bệnh tăng theo tuổi và xuất hiện thêm các yếu tố nguy cơ như: di truyền, tiền sử và lối sống. Trong khi đó, vai trò của siêu âm trong sàng lọc ung thư vú rất quan trọng, có thể làm ngay tại tuyến y tế cơ sở với chi phí thấp, dễ triển khai, không gây đau, không tia X, tăng tỷ lệ tham gia tầm soát... * PGS-TS-BS HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương: Bảo vệ thế hệ phụ nữ tương lai Ung thư cổ tử cung là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Hậu quả của bệnh lý này rất nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời; chi phí điều trị cao, đặc biệt giai đoạn cuối có thể lên tới 1 tỷ đồng mỗi ca… Tầm soát ung thư cổ tử cung cũng là yếu tố then chốt để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Việc phát hiện sớm giúp cứu sống nhiều phụ nữ và tiết kiệm chi phí điều trị. Với quyết tâm và nguồn lực hiện có, TPHCM hoàn toàn có thể đi đầu cả nước trong việc thực hiện mục tiêu 90-70-90 (90% trẻ em gái được tiêm vaccine HPV trước 15 tuổi; 70% phụ nữ được tầm soát (từ 30-65 tuổi); 90% người bệnh được điều trị hiệu quả) của Tổ chức Y tế thế giới, hướng tới xóa bỏ ung thư cổ tử cung và bảo vệ thế hệ phụ nữ tương lai.

THÀNH AN