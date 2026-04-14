Đồng Nai: Rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn học đường

Sáng 14-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở ngành, UBND xã, phường thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai kiểm tra tại một cơ sở bếp ăn trường học trên địa bàn.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin hoặc sử dụng suất ăn sẵn phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị tổ chức bếp ăn và đơn vị cung ứng thực phẩm; phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với việc tổ chức bữa ăn học đường.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với bếp ăn tập thể, căn tin trường học, đơn vị cung cấp suất ăn phục vụ trường học trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, ngành chức năng phải thực hiện truy xuất nguồn gốc đến cùng đối với toàn bộ lô hàng, nguyên liệu, thực phẩm đầu vào có dấu hiệu vi phạm hoặc không bảo đảm an toàn.

Sở GD-ĐT tỉnh chủ trì, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rà soát ngay toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn học đường tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học, đơn vị cung cấp suất ăn; rà soát toàn bộ hợp đồng cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ căng tin và kiên quyết chấm dứt, thay thế đối với đơn vị không bảo đảm hồ sơ pháp lý, không chứng minh được nguồn gốc thực phẩm hoặc đã để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm.

XUÂN TRUNG