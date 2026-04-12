Ung thư phổi có cơ hội điều trị triệt căn bằng liệu pháp tiên tiến

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư phổi mắc mới và hơn 22.000 ca tử vong. Thực trạng này đòi hỏi hoạt động tầm soát ung thư hiệu quả và các giải pháp điều trị triệt căn hơn.

Ngày 12-4, Hội Ung thư Việt Nam phối hợp Astra Zeneca phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư phổi: Hiện thực hóa mục tiêu triệt căn cùng liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch”.

Theo GLOBOCAN 2022 (thuộc Tổ chức Y tế thế giới), ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi năm, nước ta ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư phổi mắc mới và hơn 22.000 ca tử vong.

Năm 2020, tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn muộn ước tính hơn 684 tỷ đồng. Dù hóa xạ trị thường được sử dụng, nhưng tỷ lệ tái phát và di căn sau điều trị vẫn ở mức cao.

Tại hội thảo, TS-BS Phạm Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM, chia sẻ, người bệnh ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng đang đối mặt với tình trạng kháng thuốc, di căn xa, phát hiện trễ.

Trong bối cảnh ấy, liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch mở ra hướng tiếp cận mới, giúp người bệnh kiểm soát bệnh lâu hơn và cải thiện chất lượng sống.

TS-BS Phạm Xuân Dũng dẫn chứng, trước đây, thời gian sống của bệnh nhân ung thư phổi di căn giai đoạn muộn không quá 12 tháng. Nhưng hiện nay, không ít người bệnh đã kéo dài thời gian từ 2-4 năm.

Hiện nay, y học thế giới và Việt Nam đang hướng đến cá thể hoá điều trị ung thư, nghĩa là thiết kế điều trị cho từng cá thể, thay vì “một cho tất cả”. TS-BS Phạm Xuân Dũng, Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM.

Còn theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, với ung thư phổi giai đoạn sớm, liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch hoàn toàn có thể điều trị triệt căn. Trong trường hợp bệnh ở giai đoạn 4, hai liệu pháp này giúp kéo dài thời gian sống còn cho người bệnh hiệu quả.

Thống kê năm 2015 tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho thấy, có đến 84% bệnh nhân ung thư phổi đi khám khi đã ở giai đoạn muộn. Thực trạng này dẫn đến điều trị kém hiệu quả, tỷ lệ tử vong cao.

Chính vì thế, tầm soát ung thư là giải pháp chiến lược để phòng bệnh, phát hiện sớm, tăng hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng kinh tế.

GIAO LINH