Thực phẩm mùa nắng nóng: Dễ ôi thiu, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc

Ở nhiệt độ 32-43 o C, cứ mỗi 20 phút, lượng vi khuẩn trong một số loại thực phẩm phổ biến có thể nhân đôi. Điều này khiến nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn hiện hữu trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Tăng ca bệnh tiêu hóa

Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), hầu như mỗi ngày, cơ sở này đều tiếp nhận một số bệnh nhân đến thăm khám do rối loạn đường tiêu hóa. Đây là nhóm bệnh thường gặp, chiếm 5%-10% tổng số ca bệnh tại Khoa Cấp cứu. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), bệnh nhân nhiễm trùng đường ruột hoặc mắc bệnh tiêu hóa cũng phổ biến. Hiện bệnh viện đang điều trị cho hàng chục học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Xe thức ăn bày bán trước cổng một trường học ở TPHCM. Ảnh: KIM HUYỀN

TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lưu ý, nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể tăng cao vì thời tiết nắng nóng khiến thức ăn dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn. Trong khi đó, BS Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nhận định, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng trong mùa nóng. Số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng đang tăng trong những ngày qua.

Thực tế nói trên càng làm dấy lên lo ngại về nhóm thức ăn đường phố, vốn chưa bao giờ làm người tiêu dùng an tâm. Ghi nhận thực tế cho thấy những hàng quán lề đường, vỉa hè, hoặc hàng rong trước cổng trường hiển hiện nhiều dấu hiệu bất ổn: thức ăn chín lộ thiên giữa đường phố, người bán hàng không đeo bao tay hay khẩu trang, xe bánh mì hứng trọn ánh nắng gắt… ThS-BS Đặng Nam Long, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lo ngại, thực phẩm bày bán không được bảo quản đúng cách sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, dễ hỏng, chưa kể khói xe, bụi bẩn có thể xâm nhập vào thực phẩm ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người sử dụng.

Bảo quản đúng cách, ngăn ngừa ngộ độc

PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, phân tích, ngộ độc thực phẩm thường do thực phẩm nhiễm vi khuẩn, hoặc người chế biến không tuân thủ vệ sinh, hoặc dụng cụ ăn uống không đảm bảo. Những nguy cơ này thường gặp ở hàng rong, thức ăn đường phố. Dẫn chứng một số vụ ngộ độc bánh mì vừa qua, PGS Nguyễn Duy Thịnh chỉ rõ, nguyên nhân thường nằm ở nguyên liệu ăn kèm như patê, thịt nguội, dưa chua nhiễm salmonella, E. coli…, trong đó đáng ngại nhất là patê nhiễm khuẩn salmonella. Bởi lẽ, ở nhiệt độ phòng hoặc bày bán dưới trời nóng, salmonella sẽ sinh sôi mạnh. Ngoài ra, quá trình chế biến chưa đủ nhiệt hoặc thời gian quá ngắn cũng không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn trong nguyên liệu chế biến patê. Người chế biến không vệ sinh tay và dụng cụ kỹ càng cũng gây ra nhiễm khuẩn chéo và tăng nguy cơ ngộ độc. “Vì thế, cần hướng dẫn để người bán hàng biết và tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc an toàn thực phẩm để phòng ngộ độc”, PGS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ.

Hàng rong trước cổng một trường học ở TPHCM không được bảo quản theo nguyên tắc an toàn thực phẩm. Ảnh: KIM HUYỀN

Theo BS-CK1 Đào Thị Yến Thủy, Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, các loại thịt (bò, heo, gà) có thể bị ôi thiu rất nhanh dưới thời tiết nóng bức. Ở nhiệt độ 32-43oC, cứ mỗi 20 phút, vi khuẩn trong nhiều loại thực phẩm có thể nhân đôi số lượng. Do đó, thịt tươi không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, mà cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng ngay trong ngày. Đối với các món ăn chứa tinh bột như cơm, bún, phở..., nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ cũng có thể bị hư, cần phải bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

BS-CK1 Đào Thị Yến Thủy lưu ý, nhóm thực phẩm chế biến sẵn như giò chả, nem chua, bánh mì thịt, xôi, đồ ăn nhanh... thường được bày bán tại các hàng quán và để ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài. Vào mùa nắng nóng, khi nhiệt độ 30-40oC, chỉ sau 2-3 giờ, món ăn dễ ôi thiu và sinh độc tố, gây đau bụng, nôn mửa, thậm chí tiêu chảy cấp. Đối với sữa và các sản phẩm từ sữa, nếu bảo quản sai có thể nhiễm nhiều loại vi khuẩn gây ra tiêu chảy, đau quặn bụng hay nôn mửa. Vì thế, chúng cần được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 2-8oC.

Ngày 11-4, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế có công văn gửi Sở ATTP TPHCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) nhập viện. Theo đó, Cục ATTP đề nghị Sở ATTP TPHCM khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATTP (nếu có); công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Sở ATTP TPHCM tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn để hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Trước đó, vụ việc xảy ra vào ngày 8-4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây khiến 184 học sinh cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện còn 43 trường hợp phải điều trị nội trú. NGUYỄN QUỐC

GIAO LINH