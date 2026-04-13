Xác định lý do khiến hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngộ độc

Theo Sở Y tế TPHCM, vi khuẩn salmonella enteritidis là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Bình Quới Tây. Vụ việc khiến hàng loạt học sinh đau bụng, tiêu chảy, phải cấp cứu hoặc nhập viện.

Ngày 13-4, Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố ghi nhận 202 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong số này, 75 học sinh phải nhập viện điều trị. Hiện vẫn còn 33 học sinh đang điều trị nội trú, tình trạng ổn định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiến hành cấy mẫu bệnh phẩm, ghi nhận 17 mẫu dương tính với vi khuẩn salmonella.

Một học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiếp đó, kết quả xét nghiệm PCR (sinh học phân tử) do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford thực hiện, xác định salmonella enteritidis có trong các mẫu bệnh phẩm.

Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật, có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Những nguồn lây thường gặp gồm: trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, hoặc tình trạng lây nhiễm chéo do sử dụng chung dao, thớt thực phẩm sống và chín.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do salmonella enteritidis, người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng;

Nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín;

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo;

Sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu, hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

