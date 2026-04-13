Phường Tam Thắng (TPHCM) khám sức khỏe miễn phí cho 10.822 người cao tuổi

Ngày 13-4, Trạm Y tế phường Tam Thắng (TPHCM) khởi động Chương trình khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

Người cao tuổi trên địa bàn phường Tam Thắng được khám bệnh miễn phí

Chương trình được thực hiện đến hết tháng 5-2026, thời gian khám từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Dự kiến, phường Tam Thắng có 10.822 người cao tuổi được khám sức khỏe.

Tham gia chương trình, người cao tuổi được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận thông tin, đo dấu sinh hiệu, chiều cao, cân nặng, vòng bụng; khám lâm sàng và chỉ định thực hiện cận lâm sàng; lấy mẫu xét nghiệm; siêu âm tổng quát; kết luận tình trạng sức khỏe và tư vấn điều trị.

100% kết quả khám, tầm soát bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi được nhập đầy đủ, kịp thời trên Hệ thống Quản lý sức khỏe cộng đồng tại địa chỉ https://quanlyskcd.medinet.org.vn.

Chương trình diễn ra đến hết tháng 5-2026

Chương trình đặt mục tiêu 80% người cao tuổi trên địa bàn phường được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm; phát hiện sớm khoảng 15% người cao tuổi bị tăng huyết áp, 8% người nghi ngờ đái tháo đường nhưng chưa được phát hiện trước đó; hơn 95% người cao tuổi phát hiện bệnh không lây nhiễm được chuyển vào chương trình quản lý, theo dõi và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo Trạm Y tế phường Tam Thắng, ngoài việc đưa các trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh không lây nhiễm vào chương trình quản lý, điều trị và theo dõi tại y tế cơ sở, trạm còn giới thiệu hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp đối với các bệnh lý vượt khả năng điều trị.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, rèn luyện thể lực, đồng thời hỗ trợ chăm sóc tại nhà đối với người cao tuổi neo đơn, tàn tật, sa sút trí tuệ.

KHÁNH CHI - HOÀNG HƯỜNG