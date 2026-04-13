Nâng cao ý thức phòng bệnh viêm não mô cầu

Bộ Y tế nêu rõ, bệnh viêm não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh... Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng như: viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như: điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Ca bệnh viêm não mô cầu đang có chiều hướng gia tăng

Qua giám sát từ đầu năm 2026 tới nay, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi (chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc). Các trường hợp mắc được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung. Theo đánh giá của Bộ Y tế, số ca mắc viêm não mô cầu có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 (14 trường hợp). Tình hình trên cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

Trẻ em mắc viêm não mô cầu rất nguy hiểm về nguy cơ biến chứng

Để chủ động phòng, chống viêm não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh...

Theo Bộ Y tế, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, như: sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Viêm não mô cầu là bệnh lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh (ho, hắt hơi, dùng chung đồ dùng cá nhân…). Bệnh tiến triển rất nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ đầu nếu không được điều trị kịp thời. Người mắc bệnh có thể gặp các triệu chứng như: sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn; ban xuất huyết trên da, cứng gáy, mệt mỏi, rối loạn ý thức. Ở thể nặng, người bệnh có thể sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan.

NGUYỄN QUỐC