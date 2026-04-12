Phẫu thuật trong đêm cắt khối u hơn 1kg, cứu mẹ con sản phụ

Khối u xơ tái phát nhiều lần, che kín cổ tử cung khiến sản phụ tại TPHCM không thể sinh thường. Tuy nhiên khi phẫu thuật, sản phụ đối mặt với nguy cơ phải cắt tử cung.

Ngày 12-4, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho thai phụ bị u xơ tử cung phức tạp, cứu sống cả mẹ và con.

Theo đó, chị N.T.T. (35 tuổi, phường Thủ Dầu Một, TPHCM) mang thai lần thứ 3, có tiền sử u xơ tử cung và đã nhiều lần can thiệp.

Bé gái nặng 2,2kg chào đời an toàn vào ngày 24-3.

Tháng 10-2025, khi thai được 14 tuần, chị đến thăm khám tại Bệnh viện Hùng Vương. Lúc này, khối u xơ tái phát với kích thước 7x8x5cm. Người bệnh được can thiệp cắt nhân xơ.

Tháng 2-2026, khối u xơ lại tái phát gây nhiễm trùng, hoại tử. Bệnh nhân phải nhập viện phẫu thuật.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng Vương, phẫu thuật cắt u xơ trong thai kỳ là hướng can thiệp tối thiểu và kéo dài thêm thời gian dưỡng thai. Sau phẫu thuật, chị T được điều trị kháng sinh, tình trạng ổn định.

Đến tháng 3-2026, khi thai 35 tuần tuổi, khối nhân xơ lại tái phát, che hết toàn bộ cổ tử cung, sản phụ không thể sinh thường.

Các bác sĩ quyết định tiến hành mổ lấy thai kết hợp bóc nhân xơ tử cung vào tối 24-3. Sản phụ đối mặt với nguy cơ tổn thương niệu quản, chảy máu nhiều thậm chí phải cắt tử cung.

Mẹ con sản phụ và các y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương.

Với kinh nghiệm và tay nghề cao, ê-kíp phẫu thuật đã giúp bé gái 2,2kg chào đời an toàn, bóc tách thành công khối u xơ nặng khoảng 1,1kg cho người mẹ. Sau mổ, sức khỏe hai mẹ con ổn định và xuất viện vào ngày 10-4.

Theo BS Nguyễn Thị Anh Phương, đây là trường hợp hiếm gặp do khối u kích thước lớn, xuất phát từ cổ tử cung, phát triển vào dây chằng rộng và lan xuống âm đạo, thậm chí sa ra ngoài tầng sinh môn.

Bên cạnh đó, khối u tái phát và phát triển nhanh trong thai kỳ gây nhiễm trùng, khiến các bác sĩ chỉ có thể can thiệp tối thiểu.

YẾN VI