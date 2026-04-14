TPHCM: Hơn 300 đơn vị cung ứng suất ăn trường học cam kết tuân thủ an toàn thực phẩm

Trong bối cảnh nhiều vụ mất an toàn thực phẩm (ATTP) xảy ra ở trường học, 317 đơn vị cung ứng suất ăn bán trú tại TPHCM đã đồng loạt ký cam kết với Sở ATTP.

Ngày 14-4, Sở ATTP TPHCM tổ chức ký kết cam kết bảo đảm ATTP với các cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP cho biết, vấn đề bảo đảm ATTP bữa ăn học đường luôn được cơ quan chức năng, phụ huynh, cộng đồng đặc biệt quan tâm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM tại lễ ký kết.

Thành phố hiện có 317 đơn vị cung ứng suất ăn cho nhà trường. Sở ATTP đã ký kết liên tịch với Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM, duy trì hoạt động bảo đảm ATTP xuyên suốt năm học.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế ghi nhận vẫn còn đơn vị cung ứng suất ăn không đạt quy định. Bên cạnh đó, một số vụ mất ATTP ở trường học gần đây gây ra nhiều lo ngại.

Vì vậy, cần phải siết chặt công tác quản lý, đảm bảo ATTP và chất lượng bữa ăn của học sinh, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

“Việc tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP là một lời nhắc nhở nhằm tăng trách nhiệm của các công ty cung ứng suất ăn cho nhà trường”, bà Phong Lan chia sẻ.

Tại buổi lễ, 100 công ty đại diện cho 317 công ty cung ứng suất ăn trường học đã ký cam kết với Sở ATTP về bảo đảm ATTP, chịu trách nhiệm với người tiêu dùng và trước pháp luật.

Đại diện một số công ty cung ứng suất ăn cho nhà trường ký cam kết ATTP.

6 nội dung ký kết bao gồm: Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; Sản xuất thực phẩm có đầy đủ nhãn hàng hóa theo quy định; Lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc; Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, thực hiện đúng quy định về bảo quản, vận chuyển nhằm duy trì chất lượng và ATTP; Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm được xác nhận kiến thức ATTP và khám sức khỏe; Tuân thủ các quy định khác của pháp luật hiện hành về ATTP.

Bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định, Sở ATTP sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát với các công ty cung ứng suất ăn trường học. Tuy nhiên, trách nhiệm chính trong đảm bảo ATTP và chất lượng suất ăn cho học sinh thuộc về nhà trường.

Sở ATTP khuyến khích vai trò giám sát của phụ huynh, tham gia cùng nhà trường để kiểm tra đột xuất công ty đang cung cấp suất ăn cho con em.

Bên lề chương trình, bà Phạm Khánh Phong Lan thẳng thắn nêu ra khó khăn trong thực hiện công tác kiểm tra doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc kịp thời phát hiện sai phạm.

GIAO LINH