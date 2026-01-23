Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công 100 ca ghép thận

Ngày 23-1, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, sau 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận, bệnh viện đã thực hiện thành công 100 ca ghép.

Một ca lấy ghép thận tại Bệnh viện Quân y 175

Theo Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, năm 2022, Ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định ký kết hợp tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lấy – ghép thận với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; từng bước xây dựng đội ngũ chuyên sâu, hoàn thiện quy trình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho kỹ thuật ghép thận – một trong những kỹ thuật khó và áp lực nhất của y học hiện đại.

Trong giai đoạn đào tạo từ tháng 9-2022 đến tháng 4-2023, 64 học viên gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ, kỹ sư và trợ lý pháp chế đã được huấn luyện bài bản, trực tiếp tiếp cận và thực hành các quy trình ghép thận dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Song song đó, Bệnh viện Quân y 175 xây dựng chương trình ghép thận khép kín, từ sàng lọc người hiến – người nhận, phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu đến quản lý lâu dài sau ghép.

Ngày 31-3-2023, Dự án Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Quân y 175 được phê duyệt. Ngày 20-5, Bộ Y tế chính thức công nhận bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy – ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não. Đến ngày 11-7-2023, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Quân y 175 và đến nay bệnh viện đã nhanh chóng làm chủ và triển khai kỹ thuật này theo hướng an toàn, bền vững.

"Hiện bệnh viện đã thực hiện thành công 100 ca ghép thận. Nhiều ca bệnh phức tạp, bất thường về giải phẫu, thậm chí bệnh nhân từng ghép thận thất bại tại nơi khác, đều được ekip tiếp nhận và xử trí hiệu quả. Ghép thận đã trở thành kỹ thuật thường quy, được thực hiện đều đặn với tiêu chuẩn chuyên môn cao tại Bệnh viện Quân y 175”, Thiếu tướng Trần Quốc Việt thông tin.

THÀNH SƠN