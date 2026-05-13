Bị nhắc nhở phơi lúa trên đường, người phụ nữ dùng cào đập vào xe tải

Ngày 13-5, Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã mời tài xế N.V.L., sinh năm 1989, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, và bà N.T.Q., sinh năm 1963, trú thôn 10, xã Can Lộc, lên làm việc liên quan vụ tranh cãi do phơi lúa lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, tài xế L. điều khiển ô tô tải chở hàng lưu thông trên tuyến đường trục thôn ở thôn 10, xã Can Lộc. Thời điểm này, bà Q. đang phơi lúa trên tuyến đường rộng hơn 3m.

Hình ảnh bà Q. dùng cào phơi lúa tác động vào phần đầu và cabin ô tô tải để đe dọa tài xế L.

Sau đó, giữa tài xế L. và bà Q. xảy ra tranh cãi. Nguyên nhân được cho là do việc phơi lúa của bà Q. ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Trong lúc tranh cãi, bà Q. dùng cào phơi lúa đập vào phần đầu và cabin ô tô tải. Sự việc được tài xế L. quay lại bằng điện thoại, đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Lực lượng công an yêu cầu gia đình bà Q. thu dọn lúa phơi giữa đường gây cản trở giao thông

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Q. thừa nhận hành vi như nội dung video phản ánh. Tài xế L. xác nhận không bị thương, ô tô tải không bị hư hỏng.

Công an xã Can Lộc làm việc với bà Q.

Hiện Công an xã Can Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG

