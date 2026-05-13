Gia Lai tập trung xử lý ngập úng vùng sản xuất lúa Quy Nhơn Đông

Ngày 13-5, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Công ty TNHH Phú Gia Riverside, chủ đầu tư khu đô thị mới khu vực Chợ Góc, cho biết đơn vị đang huy động phương tiện, máy móc tập trung thi công hệ thống cống tiêu thoát lũ, giải quyết yêu cầu cấp bách cho hàng trăm hécta lúa tại khu phố 3 và khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông.
Theo chủ đầu tư, hệ thống cống tiêu thoát lũ dài 140m, gồm 2 cống bê tông song song, đường kính mỗi cống 1.500mm.
“Ngày 12-5, địa phương đã bàn giao mặt bằng để thi công hệ thống cống tiêu thoát lũ. Chúng tôi cam kết tập trung hoàn thành trong 5-7 ngày tới, bảo đảm tiêu thoát lũ để bà con yên tâm sản xuất”, đại diện Công ty TNHH Phú Gia Riverside cho biết.
Cùng ngày, ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý bố trí hơn 500 triệu đồng thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ căn cơ cho toàn vùng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư phường Quy Nhơn Đông.
Cũng theo ông Khánh, đơn vị tư vấn sẽ khảo sát, đánh giá khả năng tiêu thoát lũ tại các cầu, cống dọc quốc lộ 19 mới, đoạn từ cầu Số 6 đến cầu Nhơn Bình, để đề xuất dự án nạo vét, đầu tư hạ tầng tiêu thoát và dẫn lũ qua tràn Quy Nhơn 2 ra đầm Thị Nại.
“Với hai hệ thống tiêu thoát lũ trên, tình trạng ngập úng tại vùng sản xuất và khu dân cư phường Quy Nhơn Đông cơ bản sẽ được xử lý, góp phần giảm lũ cho hạ lưu sông Hà Thanh”, ông Ngô Vĩnh Khánh cho biết.
Trước đó, người dân khu phố 3, khu phố 5, phường Nhơn Bình, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, phản ánh đến Báo SGGP về việc trong quá trình thi công dự án khu đô thị mới Chợ Góc, nhà đầu tư đã san lấp hệ thống tiêu thoát lũ của hàng trăm hécta ruộng lúa. Dự án có diện tích 62ha, tổng vốn 1.777 tỷ đồng. Việc san lấp khiến gần 100 hộ dân thường xuyên bị ngập úng, nhiều diện tích phải bỏ hoang.
Sau phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các bên liên quan và doanh nghiệp đầu tư hệ thống kênh tiêu thoát nước, xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, bảo đảm tiêu thoát lũ lâu dài và ổn định đời sống người dân.