Gia Lai tập trung xử lý ngập úng vùng sản xuất lúa Quy Nhơn Đông

Liên quan phản ánh của Báo SGGP về việc khu đô thị chặn dòng thoát lũ, ảnh hưởng hàng trăm hécta ruộng lúa của người dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo nghiên cứu, đầu tư bổ sung hệ thống tiêu thoát lũ mới nhằm xử lý căn cơ tình trạng ngập úng tại khu vực này.

Clip hiện trường khắc phục hệ thống tiêu thoát lũ bị san lấp ở khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01). Tác giả: NGỌC OAI

Ngày 13-5, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Công ty TNHH Phú Gia Riverside, chủ đầu tư khu đô thị mới khu vực Chợ Góc, cho biết đơn vị đang huy động phương tiện, máy móc tập trung thi công hệ thống cống tiêu thoát lũ, giải quyết yêu cầu cấp bách cho hàng trăm hécta lúa tại khu phố 3 và khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện đấu nối hệ thống cống thoát lũ đi qua dự án khu đô thị mới Chợ Góc

Theo chủ đầu tư, hệ thống cống tiêu thoát lũ dài 140m, gồm 2 cống bê tông song song, đường kính mỗi cống 1.500mm.

“Ngày 12-5, địa phương đã bàn giao mặt bằng để thi công hệ thống cống tiêu thoát lũ. Chúng tôi cam kết tập trung hoàn thành trong 5-7 ngày tới, bảo đảm tiêu thoát lũ để bà con yên tâm sản xuất”, đại diện Công ty TNHH Phú Gia Riverside cho biết.

Dự án khu đô thị mới Chợ Góc chồng lấn, san lấp hệ thống tiêu thoát lũ của người dân phường Quy Nhơn Đông

Cùng ngày, ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý bố trí hơn 500 triệu đồng thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ căn cơ cho toàn vùng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư phường Quy Nhơn Đông.

Doanh nghiệp đang được huy động để đấu nối đường ống tiêu lũ trước mắt cho người dân

Cũng theo ông Khánh, đơn vị tư vấn sẽ khảo sát, đánh giá khả năng tiêu thoát lũ tại các cầu, cống dọc quốc lộ 19 mới, đoạn từ cầu Số 6 đến cầu Nhơn Bình, để đề xuất dự án nạo vét, đầu tư hạ tầng tiêu thoát và dẫn lũ qua tràn Quy Nhơn 2 ra đầm Thị Nại.

“Với hai hệ thống tiêu thoát lũ trên, tình trạng ngập úng tại vùng sản xuất và khu dân cư phường Quy Nhơn Đông cơ bản sẽ được xử lý, góp phần giảm lũ cho hạ lưu sông Hà Thanh”, ông Ngô Vĩnh Khánh cho biết.

Tỉnh Gia Lai đang tập trung khơi thông hành lang tiêu thoát lũ cho ruộng đồng và khu dân cư ven Quốc lộ 19

Trước đó, người dân khu phố 3, khu phố 5, phường Nhơn Bình, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, phản ánh đến Báo SGGP về việc trong quá trình thi công dự án khu đô thị mới Chợ Góc, nhà đầu tư đã san lấp hệ thống tiêu thoát lũ của hàng trăm hécta ruộng lúa. Dự án có diện tích 62ha, tổng vốn 1.777 tỷ đồng. Việc san lấp khiến gần 100 hộ dân thường xuyên bị ngập úng, nhiều diện tích phải bỏ hoang. Ruộng lúa người dân phường Quy Nhơn Đông ngập úng nặng trong mùa khô 2025. Ảnh tư liệu Sau phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các bên liên quan và doanh nghiệp đầu tư hệ thống kênh tiêu thoát nước, xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, bảo đảm tiêu thoát lũ lâu dài và ổn định đời sống người dân. Hệ thống tiêu thoát lũ vùng sản xuất lúa người dân ở phường Quy Nhơn Đông bị khu đô thị san lấp. Ảnh tư liệu

Tin liên quan Ruộng lúa ngập úng giữa mùa khô, nông dân Quy Nhơn Đông kêu cứu

NGỌC OAI