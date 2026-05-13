Cử tri kiến nghị thành lập tổ công tác liên ngành về đất đai – quy hoạch tại phường, xã

ĐBQH TPHCM đơn vị bầu cử số 11 gồm các ĐB: Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM; Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH TPHCM đơn vị bầu cử số 11

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hoàng Yến (phường Thủ Đức) cho rằng, người dân phản ánh nhiều việc tại phường nhưng thẩm quyền lại thuộc các sở, ngành. “Phường chỉ tiếp nhận rồi chuyển đi thì chưa đủ, cần phải xây dựng cơ chế theo dõi các kiến nghị. Mỗi kiến nghị phải có mã số theo dõi, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn trả lời, kết quả xử lý công khai”, cử tri Hoàng Yến kiến nghị. Cùng với đó, cần thành lập tổ công tác liên ngành về đất đai - quy hoạch tại phường, xã; định kỳ mỗi tháng tiếp dân một buổi, có đại diện Văn phòng đăng ký đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, tài nguyên môi trường tham gia.

Cử tri cũng có ý kiến về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất phụ gia, chất cấm tràn lan. Quốc hội cần có giải pháp triệt để hơn bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Cử tri phường Linh Xuân băn khoăn, nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp hiện nay là chưa hợp lý, giá bán vượt khả năng của nhiều người. Cử tri mong chính sách này phải đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp với túi tiền của người dân.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Về vấn đề hạ tầng, cử tri phản ánh việc thi công dự án Vành đai 3 còn chậm, người dân phải chịu cảnh khói bụi, kẹt xe. Cử tri cũng mong cơ quan chức năng quan tâm đến việc di chuyển của người dân qua đoạn thi công dự án nút giao Tân Vạn - một trong sáu nút giao trọng điểm và phức tạp nhất của dự án Vành đai 3 TPHCM.

Trao đổi với cử tri, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Hoàng Ngân ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri trên nhiều lĩnh vực; đồng thời sẽ phân loại các kiến nghị theo cấp thẩm quyền, gửi đến các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cho người dân. Về các vấn đề liên quan đến cơ chế, ĐB Võ Hoàng Ngân cho biết sẽ ghi nhận, truyền tải đến cơ quan có thẩm quyền để giám sát, rà soát lại. Với các cơ chế đã có thẩm quyền giải quyết rõ ràng sẽ đốc thúc để thực hiện hiệu quả và có trách nhiệm hơn trong ghi nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Hoàng Ngân trao đổi với cử tri

Riêng với các phản ánh về hạ tầng, dự án Vành đai 3, các ĐB sẽ sớm có phản hồi cho cử tri sau khi chuyển các phản ánh đến chính quyền. ĐB Võ Hoàng Ngân cho biết, trong ngày 14-5, đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội sẽ khảo sát các dự án trọng điểm tại TPHCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, trong đó có đường Vành đai 3.

* Trước đó, sáng cùng ngày, ĐBQH TPHCM đơn vị số 11 tiếp xúc cử tri tại các phường Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh, đề xuất tăng lương cơ sở, hỗ trợ người lao động tự do, công nhân, người thu nhập thấp. Cử tri cũng kiến nghị cần tích cực ứng dụng các mô hình chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong công tác, tạo mô hình liên kết chặt chẽ "3 nhà" gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, thúc đẩy các mô hình đổi mới sáng tạo.

Giám đốc ĐHQG TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai trao đổi tại buổi tiếp xúc

ĐB Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định tiếp thu ý kiến của cử tri và phân loại kiến nghị theo cấp thẩm quyền, gửi đến các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cho người dân.

THU HƯỜNG