TPHCM rà soát việc sử dụng nhà ở công vụ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc rà soát công tác quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do UBND TPHCM làm đại diện chủ sở hữu năm 2025.

Khu đô thị tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị được giao quản lý nhà ở công vụ rà soát, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý; báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ đối tượng đang sử dụng nhà ở công vụ; xác định rõ các trường hợp sử dụng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện thuê theo quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị triển khai việc xác định giá thuê nhà ở công vụ theo Quyết định số 03/2025 của UBND TPHCM. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở công vụ, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

THANH HIỀN