Rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương và cán bộ kiểm lâm tiếp nhận các cá thể rùa quý hiếm. Ảnh: CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

Chiều 13-5, Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Vườn quốc gia Cúc Phương (tại tỉnh Ninh Bình) vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam theo tinh thần hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi Công ước CITES.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, số rùa này có nguồn gốc từ Việt Nam, bị buôn bán trái phép sang Hàn Quốc và được cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện, thu giữ tại Sân bay quốc tế Incheon. Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc tại Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc, các cá thể rùa này được phía Hàn Quốc phối hợp bàn giao, hồi hương về Việt Nam. Ngày 12-5, lô động vật hoang dã này được tiếp nhận tại Sân bay quốc tế Nội Bài, trước khi đưa về Vườn quốc gia Cúc Phương vào ngày 13-5 để chăm sóc và bảo tồn.

Lô động vật hồi hương này gồm các loài nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam như: rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa hộp trán vàng miền Trung, rùa sa nhân và rùa đất Spengler. Đây là các loài đang bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh, bị săn bắt và tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Một số cá thể rùa được hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam. Ảnh: CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

Theo Vườn quốc gia Cúc Phương, sau khi hoàn tất kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa này được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn. Những cá thể đủ điều kiện sẽ được xem xét phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn và hướng tới tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp.

PHÚC VĂN