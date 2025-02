Bỉ: Nổ súng tại nhà ga, một người thiệt mạng

Theo thông tin từ hiện trường, nạn nhân đã bị một đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng bắn chết. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã được triển khai dày đặc tại khu vực này do tình hình căng thẳng gần đây, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: THE BRUSSELS TIMES

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại nhà ga tàu điện ngầm Clemenceau thuộc quận Anderlecht, Brussels vào khoảng 21g30 tối 15-2 (3g30 ngày 16-2 giờ Việt Nam), khiến một người đàn ông tử vong. Vụ việc được cho là liên quan đến cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các băng đảng ma túy trong khu vực.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Liên bang Bỉ Bernard Quintin đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Chính quyền thành phố Brussels đã lên án mạnh mẽ và cam kết tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà ga Clemenceau vốn được biết đến như một điểm nóng về tệ nạn ma túy và tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội tại thủ đô của Bỉ. Vụ nổ súng đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại nhà ga, buộc các tuyến tàu điện ngầm số 1, 2, 5 và 6 phải tạm ngừng hoạt động.



VIỆT LÊ