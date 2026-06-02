Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Ưu tiên tối đa nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách

Ngày 2-6, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nêu rõ, Luật Thủ đô năm 2026 đã trao cho thành phố thẩm quyền cùng các cơ chế đặc thù, vượt trội.

Đây là bệ phóng chiến lược để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ quan trọng, then chốt và có ý nghĩa quyết định đặt ra với thành phố là phải ban hành các văn bản quy định chi tiết, đồng bộ, sát đúng thực tiễn, khả thi cao và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: BẢO CHI

Với tinh thần chủ động, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; thảo luận cho ý kiến cụ thể vào nội dung các văn bản; chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ các tác động của chính sách; yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, cơ quan liên quan và người dân, doanh nghiệp.

Quán triệt nguyên tắc nội dung nào đã rõ, đã chín, đã thống nhất thì ban hành, thực hiện ngay; nội dung nào khó, tác động sâu rộng, chưa có sự đồng thuận cao thì phải tiếp tục thảo luận, đánh giá kỹ các tác động của chính sách để hoàn thiện, phải có thời hạn cụ thể, rõ ràng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao HĐND, UBND TP Hà Nội, cùng các sở, ngành, cơ quan liên quan đã tập trung cao độ, huy động tối đa trí tuệ xây dựng các dự thảo, thẩm tra để trình tại kỳ họp. Đồng thời chỉ rõ các nội dung thảo luận xem xét tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất lớn và quan trọng, có tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, thực chất vào từng dự thảo.

Kỳ họp thứ ba của HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: BẢO CHI

Đồng chí Trần Đức Thắng lưu ý và quán triệt tinh thần đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; xác định rõ trách nhiệm thực hiện của từng chủ thể và cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, phòng ngừa tiêu cực, lợi ích nhóm; tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự minh bạch, vượt trội.

Mỗi chính sách phải được đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, tác động chính sách, nguồn lực thực hiện, tính khả thi và sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là các nội dung vượt trội, đặc thù; bảo đảm khi ban hành chính sách sẽ đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển Thủ đô.

Đối với các chính sách an sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc cần ưu tiên tối đa nguồn lực để giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân; tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách; nâng cao khả năng tiếp cận về nhà ở và các dịch vụ cơ bản về giáo dục, y tế, văn hóa. Chính sách chi hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

NGUYỄN QUỐC