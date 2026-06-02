Hôm nay, Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh

Sáng 2-6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 của HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: BẢO CHI

Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thành phố đang "chạy đua" với thời gian để đưa Luật Thủ đô sớm vào cuộc sống, áp lực hết sức lớn, yêu cầu rất cao, nhưng tinh thần xuyên suốt là càng khẩn trương, càng phải đảm bảo chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả của từng cơ chế chính sách được ban hành.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: BẢO CHI

Để đảm bảo nội dung, chất lượng cho kỳ họp, Thường trực HĐND TP Hà Nội cùng UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội họp, bàn, thống nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, trách nhiệm các nội dung. Các đại biểu HĐND là thành viên các ban đã họp xem xét cho ý kiến thẩm tra các nội dung trình HĐND TP Hà Nội. Trong đó, có một số nội dung mới, khó, tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân cần tiếp tục được thảo luận, lấy ý kiến, hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi HĐND TP Hà Nội xem xét, quyết nghị theo quy trình hai kỳ họp đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững của Thủ đô.

Cụ thể, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường; Đề án vùng phát thải thấp khu vực Vành đai 1 của TP Hà Nội… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 3. Ảnh: BẢO CHI

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ thảo luận tại tổ về các nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, đô thị, khoa học, công nghệ.

Đối với nhóm các nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN