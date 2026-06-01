Nhiều tác phẩm báo chí thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt khi đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại: 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đặc biệt là dấu mốc 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phản ánh sinh động, toàn diện những sự kiện chính trị lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Cũng theo ông Lê Quốc Minh, năm nay, nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí Việt Nam. Đồng thời xuất hiện những tác phẩm báo chí có quy mô lớn, được đầu tư công phu, bài bản và hiện đại bậc nhất từ trước đến nay.

Hội đồng sơ khảo đánh giá cao sự xuất hiện của nhiều tác phẩm đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), báo chí dữ liệu và báo chí giải pháp. Điều đó cho thấy, báo chí Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Tại buổi khai mạc, ông Lê Quốc Minh đề nghị mỗi thành viên hội đồng cần đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu để đánh giá tác phẩm một cách khách quan, minh bạch, công tâm, dựa trên những giá trị cốt lõi của báo chí như: tính chính xác, tính phát hiện; chất lượng nội dung và hiệu quả xã hội; tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Ông Lê Quốc Minh cũng đề nghị các thành viên hội đồng khuyến khích, phát hiện, tôn vinh những tác phẩm có tính mới mẻ, cách kể chuyện hấp dẫn, phương thức thể hiện hiện đại, có khả năng tận dụng công nghệ để tiếp cận độc giả tốt hơn. Quy trình chấm giải phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thể lệ và quy chế đã ban hành.

Trước đó, báo cáo tại vòng chung khảo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cho biết, Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội, hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trên cả nước.

Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia của 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố cùng 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với tổng số 1.752 tác phẩm dự giải. Trong đó, có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Trong số 1.692 tác phẩm thuộc 13 loại giải, hội đồng sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 177 tác phẩm vào vòng chung khảo.

