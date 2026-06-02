Nam bộ tiếp tục có mưa, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Ngày 2-6, Bắc bộ và nhiều địa phương ở Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, Nam bộ, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Sáng 2-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật đến 20 giờ ngày 1-6, Bắc bộ (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Người dân dừng dưới những bóng cây để tránh nắng khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đường Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), ngày 1-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo trong ngày 2 và 3-6, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi ngày 2-6 có nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đến ngày 3-6, nhiệt độ tại khu vực này phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, đêm 1-6 và rạng sáng 2-6, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa trên 40mm.

Cơn mưa ở TPHCM vào chiều 1-6. Ảnh: QUỐC ANH

Ngày và đêm 2-6, khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm. Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ, mưa vừa và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại từ ngày 8 đến 9-6, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tuy nhiên, từ nay đến trước thời điểm này, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

PHÚC HẬU