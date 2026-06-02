Tạo đột phá chăm lo quyền lợi đoàn viên công đoàn: Đồng hành với nhiều chương trình thiết thực

Các chính sách của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và của TPHCM nói riêng đang ngày càng hỗ trợ tích cực, tạo nên sức sống mới cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tại cơ sở. Không chỉ đồng hành và hỗ trợ tích cực cho phong trào công nhân, tổ chức Công đoàn TPHCM còn khẳng định vai trò "đầu tàu" thông qua nhiều chính sách đột phá. Thực tế cho thấy, đây chính là nơi khởi nguồn của những mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực từ các công đoàn cơ sở.

LTS: Từ ngày 3 đến 5-6-2026, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước sự kiện này, Báo SGGP thực hiện vệt bài “Tạo đột phá chăm lo quyền lợi đoàn viên công đoàn” nhằm ghi nhận những chương trình, mô hình thiết thực đồng hành cùng công nhân lao động và những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Qua đó, kỳ vọng về một tổ chức công đoàn đại diện hiệu quả hơn, chăm lo thiết thực hơn và bảo vệ tốt hơn cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lấy công nhân làm trung tâm

Chương trình “Cà phê sáng - Lắng nghe tiếng nói đoàn viên” của Công ty CP Sản xuất thương mại He Vi (phường Hòa Lợi, TPHCM), đã trở thành “diễn đàn” đối thoại giữa người lao động, cán bộ công đoàn với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp. Tại đây, rào cản giữa người lao động và chủ doanh nghiệp được xóa nhòa bên tách cà phê sáng. Những kiến nghị về hạ tầng giao thông trên quốc lộ 13, về an ninh trật tự, hay các thủ tục hành chính bất cập không còn là những lá đơn chờ đợi, mà được giải quyết tức thì qua sự điều phối của tổ chức công đoàn.

Các công nhân tham gia chương trình “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố”. ẢNH: HỒNG HẢI

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Sản xuất thương mại He Vi, khẳng định: “Công đoàn không thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể là cái bóng của doanh nghiệp. Chúng tôi xác định vai trò của cán bộ công đoàn là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp, địa phương và người lao động. Tại doanh nghiệp, công đoàn chủ động đàm phán để bữa ăn ca không chỉ đủ chất mà còn phải ngon; tiền xe đi lại và thưởng năng suất phải gắn liền với sự công bằng. Khi người lao động thấy quyền lợi của mình được bảo vệ rõ ràng, họ sẽ chính là người bảo vệ doanh nghiệp. Đó là sự hài hòa bền vững nhất”.

Hàng trăm chương trình cà phê sáng, bữa cơm công đoàn để lắng nghe tiếng nói của công nhân đã được tổ chức tại các nhà máy, xí nghiệp ở TPHCM dịp Tháng Công nhân năm 2026. Qua đó, chương trình không chỉ tháo gỡ được nhiều khúc mắc trong đơn vị, mà cả những kiến nghị về nhà ở xã hội, về các nguồn vốn vay nhỏ để ổn định cuộc sống của người lao động nêu ra, chính là những dữ liệu quý giá để tổ chức công đoàn TPHCM xây dựng các kiến nghị chính sách mang tính chiến lược lên các cơ quan chức năng.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân đánh giá, nhìn lại chặng đường qua, Công đoàn thành phố không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà còn khẳng định vai trò là “sợi dây liên kết” bền chặt giữa Đảng với giai cấp công nhân. Với tinh thần lấy đoàn viên làm trung tâm, các cấp công đoàn thành phố đã luôn đồng hành, sát cánh trong đại diện, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, thực hiện tốt công tác chăm lo thiết thực cho hơn 7 triệu lao động, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, đóng góp vào sự tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong năm 2025 và 2026, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đối thoại, nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn lao động, bữa ăn ca, môi trường làm việc đã được giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đáng chú ý, sự sáng tạo của Công đoàn TPHCM còn thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ để “bắt mạch” nhịp sống công nhân. Mô hình “Công đoàn số” đang được đẩy mạnh tại các khu công nghiệp - khu chế xuất không chỉ là xu thế, mà là giải pháp để xóa tan khoảng cách giữa công đoàn và đoàn viên.

Chăm lo đúng đối tượng, đúng nhu cầu

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM hiện quản lý hơn 23.000 công đoàn cơ sở, với hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn và gần 7,2 triệu công nhân, viên chức, lao động (chiếm khoảng 1/4 số đoàn viên công đoàn cả nước) - là địa phương có số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở lớn nhất Việt Nam. Thời gian qua, các cấp công đoàn TPHCM đã tổ chức nhiều hình thức chăm lo, từ đó phát huy vai trò là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình của thành phố đã lan tỏa đến các tỉnh, thành trong cả nước. Qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thành phố, đất nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân trao quà chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động vẫn đang tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn. Những chương trình như “Tết Sum vầy”, “Chuyến xe Xuân Công đoàn”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Phiên chợ nghĩa tình”, “Mái ấm Công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Ngày hội Công nhân”… ngày càng đi vào chiều sâu, chăm lo đúng đối tượng, đúng nhu cầu của người lao động. Đặc biệt, LĐLĐ TPHCM đã chủ động ký kết nhiều chương trình hợp tác chiến lược với doanh nghiệp để triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua với quy mô khoảng 110.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Chương trình “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố” cũng đang được tổ chức Công đoàn TPHCM đẩy mạnh.

Trước yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý đoàn viên, Công đoàn thành phố đã chủ động xây dựng hệ thống điều hành và kết nối công đoàn các cấp trên nền tảng số; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đoàn viên đồng bộ, liên thông, giúp công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động ngày càng nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn. Những kết quả đó cho thấy, khi tổ chức công đoàn thực sự đổi mới vì người lao động, sát với người lao động và hành động bằng trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia, thì niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố vững chắc.

Theo đại diện LĐLĐ TPHCM, trong giai đoạn 2025-2030, các cấp công đoàn thành phố xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; đột phá chuyển đổi số để đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đồng hành cùng TPHCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với đó, Công đoàn thành phố cũng đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 16 chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

THÁI PHƯƠNG - TÂM TRANG