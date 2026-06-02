Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2026

Từ tháng 6-2026, nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực năng lượng, viễn thông, giáo dục, giao thông và tổ chức bộ máy ở cơ sở bắt đầu có hiệu lực. Báo SGGP xin giới thiệu một số chính sách nổi bật với bạn đọc.

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc

Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi quan trọng kể từ ngày 1-6-2026. Theo đó, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp, sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù xăng E10 được áp dụng rộng rãi từ thời điểm này, nhưng trên thị trường không chỉ bán duy nhất xăng E10. Loại xăng E5RON92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5RON92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31-12-2030.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng CSGT, Công an TPHCM

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025.

Cụ thể, Nghị định số 144/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: “3a. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung”.

Về các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, thương mại thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP như sau: “đ) Bán nợ bao gồm bán khoản phải trả và khoản phải thu, bán chứng chỉ tiền gửi”.

Tích hợp dữ liệu đăng ký xe trên VNeID và VNeTraffic

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 37/2026/TT-BCA (có hiệu lực thi hành từ ngày 8-6-2026), sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện. Theo đó, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau: cổng dịch vụ công; dịch vụ bưu chính; nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Tăng mức phạt vi phạm về lâm nghiệp

Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6-5-2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 25-6-2026. Điểm đáng chú ý là mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân tăng lên 500 triệu đồng và tổ chức là 1 tỷ đồng. Các hành vi xâm hại kinh tế rừng như lấn chiếm rừng tự nhiên sẽ bị áp mức phạt gấp đôi rừng trồng, tối đa 80 triệu đồng; hành vi phá rừng và khai thác lâm sản trái phép bị phạt nặng nhất lên đến 180-250 triệu đồng. Đặc biệt, nhằm minh bạch hóa nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, hành vi không ký hợp đồng, chậm kê khai hoặc trốn đóng tiền dịch vụ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng, đồng thời buộc nộp đủ tiền kèm lãi suất chậm trả 0,03%/ngày. Các cơ sở vi phạm còn đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ sản xuất, kinh doanh từ 6-12 tháng.

Chốt phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10-6

Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố phải hoàn thành trước ngày 10-6-2026, tập trung vào 3 yêu cầu chính. Thứ nhất, kiện toàn nhân sự không chuyên trách sau sắp xếp; bảo đảm chính sách hỗ trợ và giải quyết tốt chế độ cho người thôi việc; phương án phải thông qua cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành. Thứ hai, việc sắp xếp phải đạt tiêu chí của Chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ ba, cần đánh giá toàn diện các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, địa lý, quốc phòng, an ninh và tính gắn kết cộng đồng. Đặc biệt chú ý đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Chặn thuê bao chiều đi nếu đổi máy không xác thực sinh trắc học

Theo điều 8 Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, kể từ ngày 15-6-2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

