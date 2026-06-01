Hơn 11.500 lượt dự thi tìm hiểu về xăng sinh học E10

Sáng 1-6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, tổ chức tổng kết và trao giải vòng thi trực tuyến cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10”.

Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh (bên phải) trao chứng nhận cho cá nhân đoạt giải nhất. Ảnh: DMS

Vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10 giờ ngày 25-5 đến 10 giờ ngày 31-5 trên website e10.dms.gov.vn, thu hút 11.572 lượt tham gia. Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên cả nước.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi góp phần lan tỏa thông tin về lợi ích của nhiên liệu sinh học đối với môi trường và nền kinh tế; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học, hướng tới phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải.

Trao chứng nhận cho các cá nhân được giải nhì và ba. Ảnh: DMS

Vòng thi trực tuyến có 16 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức trao 6 giải cho các cá nhân tham dự chương trình, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Danh sách 16 người chơi xuất sắc và may mắn đoạt giải Vòng trực tuyến Cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của Xăng sinh học E10"

Hiện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang chuẩn bị cho vòng thi trực tiếp tìm hiểu về xăng E10, dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 12-6 tại Hà Nội, với 5 đội đăng ký tham gia.

PHÚC HẬU