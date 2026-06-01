TPHCM khảo sát vị trí nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ

Chiều 1-6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo kết quả bước đầu trong quá trình tìm kiếm, xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trực tiếp khảo sát tại thực địa có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM; cùng lãnh đạo địa phương và nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nghe báo cáo của Bộ Tư lệnh TPHCM

Báo cáo tại buổi khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tập trung nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, bản đồ qua các thời kỳ, hình ảnh lưu trữ trong và ngoài nước; đồng thời kết nối với các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, gặp gỡ các nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến sự việc tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Từ các tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa, nắm địa bàn, phân tích, đối chiếu mô phỏng và thông tin từ nhân chứng, Bộ Tư lệnh TPHCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đoàn khảo sát gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng

Tại buổi làm việc, các đại biểu trực tiếp khảo sát hiện trường, nghe báo cáo quá trình thu thập, phân tích dữ liệu, rà soát các nguồn thông tin lịch sử và những căn cứ bước đầu phục vụ công tác xác minh.

Phát biểu tại buổi khảo sát, lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu đã thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM phát thông báo tìm nhân chứng, thông tin liên quan đến các liệt sĩ hy sinh ngày 12-2-1968, được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa. Thời điểm năm 1968, những nhân chứng này khoảng 10 - 14 tuổi, sinh sống quanh khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa (nay thuộc khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM). Theo ước đoán, đến nay, các nhân chứng khoảng 68 - 72 tuổi. Bộ Tư lệnh TPHCM tìm kiếm thông tin các nhân chứng Bộ Tư lệnh TPHCM nhận định đây có thể là nguồn thông tin quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử, từ đó hỗ trợ quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh phục dựng do Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp Bộ Tư lệnh TPHCM mong nhận được sự hỗ trợ của người dân, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Chợ Quán, Nghĩa địa Chí Hòa trước đây; các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh, người dân địa phương hoặc những người nhận ra nhân vật trong ảnh, có thông tin liên quan đến sự việc. Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Huế (Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM), số điện thoại: 0986.759.538.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG