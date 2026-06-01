Phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế

Chiều 1-6, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê trên các địa bàn.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành liên quan.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương lớn đã được Đảng, Nhà nước xác định rõ trong các chỉ đạo gần đây của Ban Bí thư và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương phải thống nhất nhận thức, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách và lâu dài.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá cao TP Hải Phòng là địa phương tiên phong trong việc kiện toàn quỹ nhà ở địa phương và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, Thủ tướng cũng ghi nhận sự chủ động của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên trong nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chủ trương phát triển nhà ở cho thuê.

Theo đánh giá của Thủ tướng Lê Minh Hưng, quỹ nhà ở cho thuê hiện nay còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Phần lớn công nhân và người lao động vẫn đang thuê nhà trọ tự phát với điều kiện sống, an toàn phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng xã hội còn nhiều bất cập. Trong khi đó, nhiều tài sản công về nhà ở chưa được khai thác hiệu quả…

Theo Thủ tướng, nếu trước đây chủ yếu tập trung vào phát triển nhà ở để bán thì nay phải phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê phải trở thành một phân khúc chiến lược, dài hạn, đặc biệt đối với các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế và lực lượng lao động nhập cư lớn.

Theo Thủ tướng, Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không thể hoàn toàn giao cho thị trường tự điều tiết. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, thể chế, chính sách và các công cụ tài chính để dẫn dắt thị trường phát triển lành mạnh.

Trong đó, doanh nghiệp được tạo điều kiện để tham gia đầu tư với lợi nhuận hợp lý, còn người dân được tiếp cận nhà ở ổn định, lâu dài và an toàn. Cùng với đó, phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và quản lý dân cư.

Từ quan điểm trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương không được có tâm lý trông chờ hoặc đợi hướng dẫn từ cấp trên. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, địa phương phải chủ động quyết định và tổ chức thực hiện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành phải được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Các nội dung liên quan đến sửa đổi pháp luật cần được tổng hợp đầy đủ để đưa vào quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn; xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu nhà ở cho thuê gắn với khu công nghiệp trọng điểm và các vùng phát triển chiến lược của địa phương.

Các địa phương đánh giá nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng khu công nghiệp, từng nhóm đối tượng và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, danh mục dự án ưu tiên, nguồn lực đầu tư, lộ trình triển khai rõ ràng và phải hoàn thành các kế hoạch trong tháng 6 để làm cơ sở giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước. Mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 và tiếp tục triển khai các dự án quy mô lớn trong quý 3 hoặc quý 4...

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn TP Hải Phòng và 4 tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), cho thấy, các địa phương đang tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Tại TP Hải Phòng, theo báo cáo, nhà ở cho thuê thuộc tài sản công hiện có gần 15.000 phòng. Trong khi, nhà ở xã hội trong 5 năm qua là hơn 19.000 căn. Giai đoạn 2026-2030, TP Hải Phòng được giao hoàn thành hơn 32.800 căn. Hiện TP Hải Phòng đã triển khai được 34 dự án với khoảng 50.000 căn. Tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương này hiện có 3.300 phòng nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư và hơn 2.800 căn đối với nhà ở xã hội trong 5 năm qua. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đầu tư xây dựng 8 dự án, quy mô 7.414 căn hộ. Đối với tỉnh Bắc Ninh, địa phương có hơn 8.600 phòng ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư và hơn 31.200 căn nhà ở xã hội trong 5 năm qua. Tại tỉnh Ninh Bình, địa phương có hơn 2.000 phòng cho thuê thuộc tài sản công và hơn 4.500 căn nhà ở xã hội trong 5 năm qua. Tại tỉnh Hưng Yên, địa phương đang triển khai đầu tư xây dựng 9 dự án, quy mô 6.172 căn hộ. Trong 5 năm tới, địa phương này được giao hoàn thành 44.750 căn.

