Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị thành phố

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên họp đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm 19 đồng chí là lãnh đạo UBND TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra TPHCM, các lãnh đạo sở, ban ngành TPHCM...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TPHCM; Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thực hiện Kết luận 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TPHCM.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể và Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định nội dung thực hiện. Sở Xây dựng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, để hoàn thành mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, TPHCM cần cập nhật hướng tuyến quy hoạch bổ sung với tầm nhìn mở rộng liên kết vùng để có giải pháp đầu tư tối ưu; nâng cấp ban quản lý thành mô hình phù hợp hơn (công ty).

Về phương án tài chính, TPHCM tiếp tục mời gọi nhiều thành phần kinh tế đầu tư, giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách… Đồng thời, cần phải bàn sâu để có giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó là các nhóm chính sách đặc thù, đặc biệt như huy động nguồn vốn; trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư; phát triển đô thị theo mô hình TOD; phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; chính sách vật liệu xây dựng và bãi đổ thải; thu và sử dụng tiền thu trong khu vực TOD.

Cùng với đó, huy động vốn thông qua các khoản vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất để chỉnh trang phát triển đô thị.

UBND TPHCM được tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Sở Xây dựng TPHCM, bên cạnh các tuyến đường sắt đô thị đã được quy hoạch theo Quyết định 568 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch điều chỉnh và bổ sung quy hoạch hệ thống Metro theo Đề án 49.

Cụ thể, các tuyến Metro theo quy hoạch mới bao gồm: tuyến 1 (Bến Thành - An Hạ); tuyến 2 (Củ Chi - Quốc lộ 22 (Phan Văn Khải) - An Sương - Bến Thành - Thủ Thiêm); Tuyến 3 (Hiệp Phước - Bình Triệu - Ngã sáu Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ); Tuyến 4 (Đông Thạnh - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước); tuyến 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội (Võ Nguyên Giáp) - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Depot Đa Phước); tuyến 6 (Vành đai trong); tuyến 7 (Tân Kiên - Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes Grand Park).

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cũng nghiên cứu và đề xuất phát triển thêm các tuyến Metro khác (tuyến 8, 9, 10), các tuyến Tramway/LRT ven sông, cũng như mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) xung quanh các nhà ga Metro. Việc quy hoạch vùng lân cận các nhà ga với diện tích lớn nhằm tận dụng tối đa không gian đô thị và phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ.

Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận, MAUR sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo, cập nhật thông tin chi tiết về sử dụng đất trong giai đoạn sau.

VĂN MINH - QUỐC HÙNG