Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Không gian triển lãm của đại hội có chủ đề “Đảng bộ TPHCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại đại hội

Trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I chính thức khai mạc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TPHCM đã tham quan không gian triển lãm của đại hội, với chủ đề “Đảng bộ TPHCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn giới thiệu với các đại biểu về Báo SGGP

Không gian triển lãm gồm nhiều khu vực, trong đó có khu vực triển lãm quy mô lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khu vực này quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những sáng kiến thiết thực, góp phần định hình diện mạo thành phố thông minh, hiện đại.

Các đại biểu tham quan Không gian triển lãm Báo SGGP

Ở lĩnh vực y tế thông minh, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine hiện đại tích hợp IoT. Các sản phẩm thuộc nhóm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh; công nghệ xanh, vật liệu mới, nông nghiệp thông minh; các nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM cũng có mặt tại triển lãm.

Tại triển lãm, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM có khu vực trải nghiệm số với 2 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là triển lãm không gian công nghệ số "Chính quyền TPHCM - Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu đồng bộ - Một dịch vụ liền mạch".

Tại khu vực này, đại biểu trải nghiệm Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành TPHCM – IOC; Ứng dụng Nền tảng quản lý chính quyền số Thành phố; Hệ thống Bản đồ số Thành phố; Ứng dụng Bản sao số - Digital Twin trong quản lý đô thị thông minh.

Chủ đề thứ 2 là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) "TPHCM – Tiên phong chính quyền số, ứng dụng AI phục vụ mọi người dân". Tại khu vực này, đại biểu trải nghiệm Ứng dụng AI trong hành chính công; App Công dân số Thành phố - Chatbot AI; Ứng dụng AI quản lý công trình giao thông.

Đại biểu trải nghiệm hệ thống số hóa văn kiện trên tablet

Không gian triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản TPHCM do Sở VH-TT chủ trì. Đây là không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí, xuất bản tiêu biểu đại diện cho hơn 1.500 đơn vị xuất bản và phát hành, cùng 39 cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn TPHCM, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của báo chí – xuất bản thành phố trong thời kỳ chuyển đổi số.

Không gian được thiết kế theo ý tưởng về biểu tượng “Cây tri thức” – gắn kết các nội dung truyền thống và hiện đại. Đặc biệt là các mô hình báo chí dữ liệu, khu vực trải nghiệm công nghệ AI các ấn phẩm tuyên truyền đại hội được xuất bản số và các cụm cây sách nói – sách điện tử, tạo nên bức tranh toàn cảnh về hành trình hội tụ và chuyển đổi số vượt trội của ngành báo chí – xuất bản thành phố những năm qua.

Một trong những điểm nhấn của khu vực triển lãm là mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 được sắp đặt nghệ thuật từ hàng trăm cuốn sách, hứa hẹn tạo nên không gian thưởng lãm văn hóa đặc sắc cho các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham quan Không gian triển lãm Báo SGGP

Báo Sài Gòn Giải Phóng – tờ báo trụ cột của thành phố cũng có một gian trưng bày. Hiện Báo SGGP đã số hóa toàn bộ dữ liệu các kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM từ năm 1975 đến nay, bao gồm cả tư liệu của các khu vực trên địa bàn thành phố ngày nay.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn giới thiệu công trình b áo chí dữ liệu: “Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm: Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng” đến các đại biểu dự đại hội

Báo SGGP xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 5-5-1975, chỉ 5 ngày sau khi miền Nam giải phóng. Qua 50 năm qua, báo không ngừng cải tiến nội dung, hình thức, tiên phong chuyển đổi số với việc ra mắt trang báo điện tử từ năm 2000. Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại k hông gian triển lãm Báo SGGP Hiện nay, báo phát hành đa kênh, gồm ấn phẩm báo in hàng ngày, báo SGGP điện tử (tiếng Việt và tiếng Anh), ấn bản SGGP Hoa văn, chuyên trang SGGP Đầu tư Tài Chính, cùng sự hiện diện rộng rãi trên các nền tảng số khác. Báo luôn giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chính trị chủ lực của thành phố. Trung bình mỗi ngày, trang báo điện tử SGGP thu hút khoảng 2 triệu lượt truy cập, trong khi ấn phẩm báo in vẫn được phát hành rộng rãi, đặc biệt tới đông đảo các đảng viên của Đảng bộ thành phố. Các đại biểu tham quan k hông gian triển lãm Báo SGGP Báo SGGP đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là việc ra mắt công trình Báo chí dữ liệu “Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm: Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng”, với điểm nhấn là các trang Báo in của Báo SGGP đã ghi dấu, tái hiện hình ảnh phát triển của TPHCM trong nửa thế kỷ qua. Trong hành trình phát triển mới của TPHCM hiện nay, những người làm Báo SGGP sẽ tiếp tục số hóa các trang báo, lưu giữ dấu ấn phát triển của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG