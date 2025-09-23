Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Các đồng chí cứ nhắn tin đến số điện thoại tôi, tôi hứa sẽ chuyển sự việc đến đúng địa chỉ cần giải quyết

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu, các sở ban ngành thành phố, địa phương phải có giải pháp tích cực hơn trong xử lý công việc, chấm dứt tình trạng “phát văn bản lên xuống” trả lời chung chung.

Chiều 23-9, đoàn công tác do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Thạnh. Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM đi khảo sát thực địa dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm (từ Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM và lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thạnh báo cáo về tình hình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm.

Lãnh đạo các phường Gia Định, Bình Lợi Trung cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm đoạn qua hai phường này.

TPHCM sẽ làm cùng, sẽ không "bỏ rơi" các phường, xã, đặc khu

Sau khi nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ, những khó khăn, áp lực mà cấp xã đang gặp phải.

Đồng chí nhận xét, thời gian qua, các địa phương, trong đó có phường Bình Thạnh đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt những kết quả đáng biểu dương. Các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, từng cơ quan đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ phải "đúng vai thuộc bài”, làm đúng vai trò, trách nhiệm hơn nữa.

Nhấn mạnh nguyên tắc đối với những việc cấp xã chưa làm được, TPHCM sẽ “phụ” các địa phương, việc nào “phụ” chưa xong thì thành phố phải làm cùng. “TPHCM không bỏ rơi các phường, xã, đặc khu”, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định.

Song song đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, các sở ban ngành thành phố, địa phương phải phối hợp tốt hơn, trách nhiệm hơn, có giải pháp tích cực hơn trong xử lý công việc, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân. Đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, phải chấm dứt tình trạng “phát văn bản lên xuống” trả lời chung chung, cấp dưới không biết thực hiện ra sao.

Phương thức tháo gỡ khó khăn dự án Rạch Xuyên Tâm phải là hình mẫu

Sau khi nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, đối với các trường hợp không đủ điều kiện nhận đền bù, các sở ban ngành TPHCM, địa phương phải có giải pháp tích cực hơn cho những trường hợp này theo hướng làm sao để người dân có thể mua được nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.

Từ gợi ý cụ thể này, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, thành phố nghiên cứu xây dựng chính sách cho những trường hợp này, tiêu chí phải rõ ràng, đảm bảo công bằng cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận về một số vụ việc cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phải làm điều phối viên chính trong việc phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm. Đồng thời, mở rộng các tổ công tác này cho các dự án khác của TPHCM. Đồng chí cũng yêu cầu, cấp xã phải phối hợp nhịp nhàng với các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là đối với tổ công tác này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị phải xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ công việc) dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm. Đồng chí nhấn mạnh phải có kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ để đảm bảo hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 11-2025.

“Mục tiêu đến thời hạn này phải hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các đồng chí xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Bí thư Thành ủy TPHCM giao”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, những việc nào vượt quá thẩm quyền thì báo cáo để lãnh đạo TPHCM nghiên cứu, có thể ban hành một chủ trương riêng của thành phố để thực hiện.

“Các đồng chí đừng sợ. Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất ở TPHCM. Tôi sẽ không bỏ rơi các đồng chí. Tôi sẽ bảo vệ các đồng chí tới cùng”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh khi đề cập đến chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, qua cách làm, cách giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm, sẽ áp dụng phương thức giải quyết chung đối với các dự án, nhất là các dự án liên quan đến nhiều phường, xã.

Bí thư Thành ủy TPHCM đã công khai số điện thoại để các phường, xã, đặc khu phản ánh nếu có những việc còn gặp khó khăn, vướng mắc sau buổi làm việc này. "Các đồng chí cứ nhắn tin đến số điện thoại tôi. Tôi hứa sẽ chuyển sự việc đến đúng địa chỉ cần giải quyết”, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định và bày tỏ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ kỳ vọng rất lớn đối với dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm hoàn thành đúng tiến độ để tạo diện mạo mới, thúc đẩy sự phát triển của TPHCM trong tương lai.

Dự án trọng điểm và có vốn đầu tư lớn nhất TPHCM Dự án có tổng mức vốn đầu tư là hơn 17.229 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TPHCM. Dự án có điểm đầu giao với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và điểm cuối giao với sông Vàm Thuật, có tổng chiều dài hơn 8,8km. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2028. Năm 2025, dự án được giao kế hoạch đầu tư công hơn 1.860 tỷ đồng, tuy nhiên, hiện nay mới giải ngân được hơn 174 tỷ đồng (tỷ lệ 9,37%). Dự kiến giải ngân vốn năm nay ước đạt trên 930 tỷ đồng (đạt khoảng 50%). Dự án đi qua 7 phường của quận Bình Thạnh trước đây và qua 1 phường của quận Gò Vấp trước đây (nay là phường Bình Lợi Trung, phường Gia Định, phường Bình Thạnh và phường An Nhơn). Dự án có 3 gói thầu xây lắp, đang triển khai thi công gói thầu XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật (thuộc phạm vi phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung). Đối với gói thầu XL-01 và gói thầu XL-02, hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đối với gói thầu XL-03, hiện nhà thầu đang tổ chức triển khai thi công đồng loạt 6 mũi thi công trên phạm vi gói thầu này. Trong đó, đã hoàn thành công tác phát quang, đốn hạ và di dời hạng mục cây xanh dọc tuyến. Nhà thầu đang tiến hành thi công các hạng mục còn lại. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, hiện nay dự án gặp khó khăn, vướng mắc chủ yếu là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do vậy, ban kiến nghị Chủ tịch UBND phường An Nhơn chỉ đạo khẩn trương bàn giao mặt bằng còn lại trong tháng 10-2025 để thực hiện dự án (hiện còn 29 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng). Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung phối hợp với đơn vị có liên quan vận động 20 hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công gói thầu XL-03 trong tháng 11-2025. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Sở đã kiện toàn các Tổ Công tác giải quyết và cử cán bộ về các phường, xã, đặc khu để giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

>> Một số hình ảnh buổi làm việc và buổi khảo sát thực địa dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG:

Tin liên quan Bí thư Thành ủy TPHCM khảo sát thực địa, tháo gỡ khó khăn dự án Rạch Xuyên Tâm

VĂN MINH