Triệt phá tổ chức lừa đảo quy mô lớn ở TPHCM

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của bộ và Công an TPHCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Chiều 9-9, Bộ Công an thông tin, đối tượng mà nhóm tội phạm trên nhắm đến chủ yếu là những người già, yếu thế, thiếu thông tin, không am hiểu công nghệ, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.

Những vụ việc lừa đảo thời gian qua đã gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân. Tới nay, cơ quan công an xác định, tổ chức tội phạm lừa đảo do Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TPHCM, có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" cầm đầu), hoạt động ở nhiều địa điểm tại TPHCM.

Các đối tượng khai nhận thủ đoạn phạm tội như sau: lợi dụng việc lộ lọt, mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng giả làm nhân viên cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đến để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí nhằm nhận khuyến mãi quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua đồ gia dụng, điện tử.

Các đối tượng nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của bị hại đã nộp.

Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng (phòng hành chính, nhân sự, kế toán; phòng kinh doanh; phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng quản lý chung đến các trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 124 đối tượng, trong đó có 123 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Mở rộng vụ án, ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan.

