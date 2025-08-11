Phú Thọ: Triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, hoạt động dưới hình thức mua bán tiền ảo (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Sáng 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TPHCM. Nhóm này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng phần trăm giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng phần trăm.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (tại Hà Nội)

Bằng phương thức sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) trực tiếp lấy lời khai các đối tượng

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi 5-9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VND.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, Nguyễn Văn Hạ trao đổi với Phan Viết Lập (trú phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

ĐỖ TRUNG