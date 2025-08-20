Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực Quảng trường Ba Đình

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN

Chiều 20-8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần, phương tiện, chỗ ngồi, lắp đặt thiết bị khu vực lễ đài; làm việc với các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá, mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành… đến chiều 20-8 cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, phương án đón tiếp, bố trí đại biểu ngồi tại các khán đài trong khu vực Quảng trường Ba Đình phải được đặc biệt chú ý. Tinh thần chung là ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách... Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước. Do đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ lập danh sách đại biểu khách mời phải đảm bảo đúng nguyên tắc về thành phần, cơ cấu...

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cần thực hiện kế hoạch chi tiết về công tác phối hợp đón tiếp, bố trí chỗ nghỉ cho các đại biểu từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội, nhất là đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng… Bộ Ngoại giao thực hiện chu đáo công tác đón khách quốc tế tham dự.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, từ nay đến đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 còn hơn 10 ngày, trên cơ sở các phương án đầy đủ, chi tiết, tất cả các cơ quan cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, các cơ quan hữu quan phải thực hiện kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực Quảng trường Ba Đình, trong đó có khu vực khán đài.

TRẦN BÌNH