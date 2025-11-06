Biệt đội cứu hộ 0 đồng sẵn sàng ứng phó bão số 13

Sáng 6-11, Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi chính thức ra quân, sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi sẵn sàng ứng phó bão số 13

Toàn đội gồm hơn 40 thành viên, túc trực xuyên ngày đêm, phục vụ miễn phí cho người dân đến khi bão tan.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Biệt đội cho biết, năm nay, đội được tăng cường thêm ca nô và xe cứu thương cứu hộ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.

“Tất cả anh em đều là tình nguyện viên, không ngại gian khó, chỉ mong giúp dân an toàn trước bão”, anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài khu vực trung tâm, đội cũng đã bố trí lực lượng túc trực tại các xã miền núi phía đông Quảng Ngãi, chuẩn bị phương án hỗ trợ di dời khẩn cấp khi có yêu cầu từ chính quyền và người dân. Các trường hợp người già, trẻ nhỏ và sản phụ sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước.

Các thành viên Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi

Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi được thành lập từ năm 2022, trong thời điểm bão Sonca (bão số 5) đổ bộ gây ảnh hưởng lớn đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trước đây). Từ đó đến nay, lực lượng tình nguyện này đã trở thành điểm tựa tin cậy cho người dân mỗi mùa mưa bão.

Đội công bố các số điện thoại trực 24/24 giờ để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ: 0984 700 456 (anh Tuấn); 0977 129 429 (anh Viên); 0855 505 552 (anh Quyết); 0973 516 227 (anh Thành); 0832 081 985 (anh Thọ).

NGUYỄN TRANG