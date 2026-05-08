Lễ hội Dinh Cô 2026 đón hơn 378.000 lượt khách, doanh thu 132 tỷ đồng

Ngày 8-5, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động phục vụ Lễ hội Dinh Cô năm 2026. Lễ hội năm nay thu hút hơn 378.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 132 tỷ đồng.

Khách tham quan, chiêm bái kết hợp du lịch, tắm biển trong dịp diễn ra Lễ hội Dinh Cô.

Lễ hội Dinh Cô năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 30-3. Ngay từ đầu tháng 2, xã Long Hải đã triển khai kế hoạch tổ chức, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và 5 tiểu ban phục vụ lễ hội.

Lễ hội được tổ chức với hai phần lễ và hội. Phần lễ diễn ra trang trọng với các nghi thức truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa cư dân vùng biển. Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ người dân và du khách, như chương trình nghệ thuật “Long Hải mùa biển gọi”, biểu diễn mô tô nước nghệ thuật, diễu hành quảng bá lễ hội, chương trình “Long Hải lung linh sắc biển”, hội thi ném còn, biểu diễn cà kheo…

Nhờ chuẩn bị chu đáo, lễ hội thu hút hơn 378.000 lượt khách tham quan, chiêm bái kết hợp du lịch, tắm biển, tăng 66% so với năm 2025. Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày diễn ra lễ hội đạt hơn 132 tỷ đồng, tăng 80% so với năm trước.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống đuối nước được thực hiện hiệu quả, góp phần vào thành công của lễ hội

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, ban ấp và thành viên của 5 tiểu ban trong tổ chức lễ hội, qua đó tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách.

Theo lãnh đạo UBND xã Long Hải, thành công của lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức của địa phương đối với lễ hội đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

UBND xã Long Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để lễ hội ngày càng được nhiều người biết đến.

