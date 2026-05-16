Chương trình âm nhạc “Giai điệu trong tôi” mừng sinh nhật Bác
SGGPO
Sáng 16-5, các Chi hội 1, 2, 5, Chi hội Âm nhạc Bình Dương, Chi hội Âm nhạc Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Hội Âm nhạc TPHCM), phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, chủ đề "Giai điệu trong tôi" lần thứ 10.
Đây là một trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật được Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026); kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập phường Phú Nhuận (1-7-2025 - 1-7-2026).
Trong chương trình, các ca sĩ trẻ và các em thiếu nhi của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận lần lượt biểu diễn các sáng tác âm nhạc: Về thăm nhà Bác, Sáng mãi lời Người, Bài ca Việt Nam, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Tấm huy chương trong tim Bác…