Chương trình âm nhạc “Giai điệu trong tôi” mừng sinh nhật Bác

Sáng 16-5, các Chi hội 1, 2, 5, Chi hội Âm nhạc Bình Dương, Chi hội Âm nhạc Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Hội Âm nhạc TPHCM), phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, chủ đề "Giai điệu trong tôi" lần thứ 10.

Chương trình diễn ra tại số 70-72, đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Nhuận, TPHCM). Trong ảnh: Ca sĩ Lê Trường biểu diễn bài hát "Lời Bác sáng mãi muôn đời". Ảnh: THÚY BÌNH
Đây là một trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật được Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026); kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập phường Phú Nhuận (1-7-2025 - 1-7-2026).

Các nhạc sĩ tham dự chương trình tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận. Ảnh: THÚY BÌNH
Nhạc sĩ Nguyễn Huy Giảng và nhóm ca nữ biểu diễn bài hát "Về thăm nhà Bác" do chính ông sáng tác. Ảnh: THÚY BÌNH
Nhóm ca Erawave biểu diễn ca khúc "Mặt trời ngày thống nhất". Ảnh: THÚY BÌNH
Nhóm ca 3789 biểu diễn bài hát "Bài ca Việt Nam". Ảnh: THÚY BÌNH
Các em thiếu nhi đội nghệ thuật Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận biểu diễn liên khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Hoa xuân đất nước". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, các ca sĩ trẻ và các em thiếu nhi của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận lần lượt biểu diễn các sáng tác âm nhạc: Về thăm nhà Bác, Sáng mãi lời Người, Bài ca Việt Nam, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Tấm huy chương trong tim Bác…

