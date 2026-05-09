Rộn ràng nghi thức Nghinh Ông Nam Hải Thắng Nhì

Từ sáng sớm ngày 9-5 (tức 23-3 Âm lịch), tại Lăng Ông Nam Hải Thắng Nhì (phường Vũng Tàu, TPHCM), hàng trăm người dân, ngư dân và du khách đã có mặt để tham dự nghi thức Nghinh Ông, nghi lễ quan trọng trong lễ cúng chánh Ông Nam Hải.

Từ sáng sớm, khu vực Lăng Ông đã rộn ràng tiếng trống chiêng, tiếng nhạc lễ hòa cùng sự háo hức của người dân miền biển.

7 giờ, đoàn rước dài khoảng 300m, rực rỡ cờ phướn, cờ lọng và các nghi trượng truyền thống, do đội lân - sư - rồng dẫn đầu khởi hành từ Lăng Ông, qua khu vực chợ Bến Đình, tới đường Trần Phú rồi tiến về Bến Đá với lộ trình hơn 2km.

Trong đoàn rước, ban tế tự nổi bật với trang phục áo dài đỏ truyền thống, khăn đóng chỉnh tề.

Các thành viên ban tiếp tân là những phụ nữ địa phương duyên dáng trong tà áo dài nhiều màu sắc.

Đoàn rước còn có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, thuận lợi. Dọc hai bên đường, đông đảo người dân theo dõi đoàn rước.

Không khí lễ hội vừa trang nghiêm, vừa rộn rã, mang đậm sắc màu văn hóa dân gian vùng biển.

Khi đoàn đến bờ biển, ban tế tự thực hiện các nghi thức cúng tế, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt thuận lợi.

Sau phần nghi lễ, từ ngoài khơi, đoàn thuyền lễ, thuyền múa lân, thuyền của ngư dân được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ từ từ tiến vào bờ trong tiếng reo hò, tiếng trống chiêng vang dội.

Kiệu rước Ông được cung nghinh từ dưới thuyền lên bờ trong sự thành kính của người dân, sau đó về an vị tại Lăng Ông Nam Hải Thắng Nhì để tiếp tục các nghi lễ tế cúng truyền thống.

Lễ Nghinh Ông Nam Hải là sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng ngư dân vùng biển, thể hiện niềm tin, sự tôn kính và lòng tri ân đối với cá Ông, vị thần hộ mệnh che chở cho những con người mưu sinh giữa biển khơi.

Trải qua hàng trăm năm, từ ý nghĩa tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, những chuyến ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang, lễ hội dần trở thành nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển.

KHÁNH CHI