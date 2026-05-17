Tưng bừng Hội thi văn nghệ “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ” lần 2 - năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo phường Bàn Cờ, cùng sự hiện diện của 46 đội thi, với hơn 1.000 thí sinh đến từ các khu phố, công đoàn cơ sở trên địa bàn phường.
Hội thi được phường Bàn Cờ tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031; đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026) và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).
46 đội đã cùng thi đua theo hai bảng: Bảng A gồm các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an, Quân sự và Công đoàn cơ sở; Bảng B gồm 36 khu phố (Đoàn viên, hội viên, người dân đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn phường Bàn Cờ).
Hội thi diễn ra trong một ngày và khép lại với buổi tổng kết và trao giải thưởng cho các đơn vị có tiết mục dự thi xuất sắc, hay, hấp dẫn.
Ở Bảng A, giải nhất thuộc về Trường Tiểu học Lương Định Của; 2 giải nhì trao cho Trường Mầm Non 4 và Trường THCS Phan Sào Nam; 3 giải ba trao cho Trường THCS Bàn Cờ, Tiểu học Nguyễn Sơn Hà và THCS Kiến Thiết; ngoài ra, BTC còn trao các giải khuyến khích và phong trào.
Ở Bảng B, BTC trao giải nhất cho Khu phố 13; 2 giải nhì thuộc về Khu phố 23 và Khu phố 21; 3 giải ba trao cho các Khu phố 30, 8 và 28; cùng các giải khuyến khích và phong trào.