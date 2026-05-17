Tưng bừng Hội thi văn nghệ “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ” lần 2 - năm 2026

Ngày 17-5, tại Trường THCS Bàn Cờ (cư xá Đô Thành, phường Bàn Cờ, TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi văn nghệ Âm vang tiếng hát Bàn Cờ lần 2, năm 2026 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm rạng rỡ tên Người.

Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật biểu diễn bài hát “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”. Ảnh: THÚY BÌNH

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo phường Bàn Cờ, cùng sự hiện diện của 46 đội thi, với hơn 1.000 thí sinh đến từ các khu phố, công đoàn cơ sở trên địa bàn phường.

Tiết mục ca múa “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” của Trường Mầm Non 4. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca múa “Trọn niềm kính yêu” của Trường Tiểu học Phan Văn Hân. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi được phường Bàn Cờ tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031; đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026) và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Tiết mục ca múa “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” của Khu phố 1. Ảnh: THÚY BÌNH

Đơn vị Quân sự phường Bàn Cờ biểu diễn bài hát “Hát mãi khúc quân hành”. Ảnh: THÚY BÌNH

46 đội đã cùng thi đua theo hai bảng: Bảng A gồm các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an, Quân sự và Công đoàn cơ sở; Bảng B gồm 36 khu phố (Đoàn viên, hội viên, người dân đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn phường Bàn Cờ).

Hội thi diễn ra trong một ngày và khép lại với buổi tổng kết và trao giải thưởng cho các đơn vị có tiết mục dự thi xuất sắc, hay, hấp dẫn.

Các đơn vị đoạt giải ba tại Hội thi. Ảnh: THÚY BÌNH

Lãnh đạo phường Bàn Cờ trao giải nhất và nhì cho các đơn vị. Ảnh: THÚY BÌNH

Ở Bảng A, giải nhất thuộc về Trường Tiểu học Lương Định Của; 2 giải nhì trao cho Trường Mầm Non 4 và Trường THCS Phan Sào Nam; 3 giải ba trao cho Trường THCS Bàn Cờ, Tiểu học Nguyễn Sơn Hà và THCS Kiến Thiết; ngoài ra, BTC còn trao các giải khuyến khích và phong trào. Ở Bảng B, BTC trao giải nhất cho Khu phố 13; 2 giải nhì thuộc về Khu phố 23 và Khu phố 21; 3 giải ba trao cho các Khu phố 30, 8 và 28; cùng các giải khuyến khích và phong trào.

