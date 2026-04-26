Phường Vũng Tàu tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng ngày 26-4 (tức mùng 10-3 âm lịch), tại Đền thờ Hùng Vương – Mẫu Cửu, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức rước vòng hoa trang trọng với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: QUANG VŨ

Tiếp đó, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa và lễ vật gồm bánh chưng, bánh giầy, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và lãnh đạo các xã, phường lân cận tham dự lễ giỗ. Ảnh: QUANG VŨ

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Bánh chưng dâng lên Vua Hùng. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu: “Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng thiêng liêng của đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây; là dịp để mỗi người con đất Việt thêm tự hào về nòi giống Tiên Rồng, thêm ý thức trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã trao truyền”.

Múa lân sư rồng tại Đền thờ Hùng Vương – Mẫu Cửu. Ảnh: QUANG VŨ

Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vũng Tàu sẽ tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

QUANG VŨ