Khai hội Nghinh Ông Nam Hải Thắng Nhì

Ngày 8 - 5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM) diễn ra Lễ cầu ngư và Nghinh Ông Nam Hải Thắng Nhì, một trong những tín ngưỡng dân gian đặc sắc của ngư dân vùng biển. Lễ hội diễn ra từ nay đến hết ngày 10-5 (tức ngày 22 đến 24-3 âm lịch),

Nghi thức cúng Tiền hiền tại Lễ cầu ngư và Nghinh Ông Nam Hải Thắng Nhì

Sáng 8-5, lễ hội được khởi sự bằng nghi thức cúng Tiền hiền, tụng kinh cầu an. Ngày 9-5 là lễ cúng chánh Ông Nam Hải. Trong đó nổi bật là nghi thức Nghinh Ông từ ngoài khơi vào đất liền, sau đó rước về an vị tại Lăng Ông Nam Hải Thắng Nhì (số 52 đường Trần Quốc Toản, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Nghi thức cúng Tiền hiền tại Lễ cầu ngư và Nghinh Ông Nam Hải Thắng Nhì

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động văn hóa truyền thống, như: hát bội sơ cổ, hát Hồ Quảng do Câu lạc bộ sân khấu truyền thống của NSƯT Ngọc Khanh biểu diễn phục vụ người dân và du khách.

Sau lễ Nghinh Ông từ ngoài khơi sẽ rước về an vị tại Lăng Ông Nam Hải Thắng Nhì

Lễ hội Nghinh Ông là nét đẹp tín ngưỡng đã tồn tại hàng trăm năm nay của cư dân miền biển, thể hiện sự tri ân đối với Cá Voi (tức Ông Nam Hải) được xem là vị thần hộ mệnh của ngư dân sẽ luôn che chở tàu thuyền giữa biển khơi. Thông qua lễ hội, người dân gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an cùng những chuyến ra khơi thuận lợi, đánh bắt bội thu.

KHÁNH CHI