Biểu dương lực lượng phục vụ bầu cử tại đơn vị bầu cử số 36, 37, 38

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội và Củ Chi.

﻿ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Thành Kiên ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng toàn thể lực lượng tham gia phục vụ bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị, chiều 20-3

Đồng chí Phạm Thành Kiên đánh giá cao vai trò của Thường trực Ủy ban bầu cử các đơn vị số 36, 37, 38 trong việc chủ động, sâu sát lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Chính sự kịp thời nắm bắt tình hình và triển khai hiệu quả các kế hoạch tại địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tổng kết cũng khẳng định công tác tổ chức bầu cử đã được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và đảm bảo chất lượng cao. Các quy trình từ hiệp thương, lập danh sách cử tri đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu đều diễn ra nghiêm túc, dân chủ và minh bạch. Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của nhân dân, thể hiện qua tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức cao.

MẠNH THẮNG