Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa có thư cảm ơn gửi cử tri và Nhân dân TPHCM sau thành công của cuộc bầu cử.

>> Thư cảm ơn của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Ủy ban bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới sau 40 năm đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.

Đây cũng là thời điểm cả nước tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tiêu chí “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Vì vậy, cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Ủy ban bầu cử TPHCM cảm ơn cử tri sau ngày hội toàn dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại TPHCM, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, trang trọng, an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định với mức tín nhiệm cao, kết quả này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của Nhân dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước; đồng thời là minh chứng cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân và kỳ vọng của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, ưu tú về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho Nhân dân.

Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng thực hiện chính là sự trao gửi niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, bền vững.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử Thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; biểu dương tinh thần tận tụy, nỗ lực của các tổ bầu cử; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân đội, công an, y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong việc giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Cùng với đó, Thành phố chân thành cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ tích cực của các chức sắc, chức việc tôn giáo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, đoàn viên; những người làm công tác truyền thông và các tầng lớp Nhân dân. Sự chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ của khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố đặt ra nhiều trọng trách, mục tiêu quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị.

Chính quyền thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, đoàn viên và Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, vì sự phát triển bền vững của thành phố và cuộc sống ngày càng tốt đẹp của Nhân dân.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG