Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên thay mặt ban tổ chức giới thiệu cuộc thi

Sự kiện công bố có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Đoàn và Hội LHTN Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thái An thông tin cụ thể cuộc thi

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong và ngoài nước về sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam; cổ vũ phong trào thi đua trong các cấp bộ Đoàn; đồng thời khuyến khích sự sáng tạo của giới nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người quan tâm đến nghệ thuật. Các ca khúc xuất sắc sẽ được lựa chọn đồng hành cùng đại hội.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Nội dung ca khúc cần thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; lịch sử, vai trò và đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khắc họa quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nhiều nhạc sĩ tham dự sự kiện công bố cuộc thi

Ban giám khảo gồm các nhạc sĩ Đức Trịnh, Hồ Trọng Tuấn, Hoài An; ca sĩ - nhạc sĩ Tạ Quang Thắng; đạo diễn Thái Huân cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn và Hội LHTN Việt Nam.

Liên quan đến việc sử dụng công nghệ AI trong sáng tác, ban tổ chức cho biết không đặt quy định quá khắt khe nhưng tác giả phải công khai mức độ sử dụng để hội đồng giám khảo đánh giá tính sáng tạo.

Nhạc sĩ Hoài An nhấn mạnh: “Sẽ không có gì ý nghĩa nếu để AI sáng tác hoàn toàn, bởi âm nhạc phải đến từ tình cảm và tư duy của con người”.

Nhạc sĩ Hoài An

Nhóm ca Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM biểu diễn ca khúc về Đoàn tại sự kiện

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 30-9 đến 30-11. Thời gian trao giải dự kiến tháng 12-2025. Hồ sơ tham gia có thể gửi trực tiếp tại Báo Thanh Niên (số 268 - 270, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM); hoặc qua hòm thư điện tử sangtaccakhuc@thanhnien.vn. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải đặc biệt gồm bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt 50 triệu đồng; một số giải A trị giá 10 triệu đồng/giải, một số giải B trị giá 5 triệu đồng/giải.

TIỂU TÂN