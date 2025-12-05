Tìm hướng phát triển bền vững ngành hàng trái cây Việt Nam

Sen được đóng gói xuất khẩu

Tại hội thảo, Tiến sĩ Võ Hữu Thoại, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, cho biết ngành trái cây Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn khi nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh và thị trường quốc tế ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những thách thức không nhỏ, đặc biệt là các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các quy định kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà đóng gói - nơi quyết định sự đồng nhất và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trở thành nhiệm vụ cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của ngành trái cây Việt Nam.

Viện Cây ăn quả miền Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân trong nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng chuỗi giá trị trái cây hiện đại.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kiến thức với các chuyên gia trái cây quốc tế, nhà khoa học trong và ngoài nước về việc triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng nhà đóng gói trong chuỗi cung ứng xuất khẩu trái cây. Đây là yêu cầu bắt buộc và đầy thách thức để sản phẩm trái cây đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu.

Cùng với đó, các đại biểu cũng được giới thiệu về các nguyên tắc, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trái cây xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc, xác định các điểm kiểm soát tới hạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng; tìm hiểu các công cụ giám sát, giá trị dinh dưỡng, an toàn vệ sinh, xử lý sau thu hoạch đối với trái cây tươi, cùng các biện pháp đo lường vật lý, hóa học…

Đến nay cả nước đã được cấp hơn 9.200 mã số vùng trồng và hơn 1.730 mã số cơ sở đóng gói cho các loại quả tươi xuất khẩu như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh không hạt, nhãn, vải, thạch đen, sầu riêng, khoai lang… xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đồng Tháp là địa phương có số lượng vùng trồng và cơ sở đóng gói nhiều nhất cả nước với 387 cơ sở đóng gói đang hoạt động phục vụ xuất khẩu. Nhiều cơ sở đã đạt các tiêu chuẩn HACCP, GlobalGAP, ISO, đặc biệt đối với các loại trái cây có hệ thống đóng gói mạnh như thanh long, xoài, sầu riêng, chuối, nhãn, bưởi.

NGỌC PHÚC