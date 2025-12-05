Tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 5-12, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật trong vụ vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vận chuyển hộp thuốc không rõ nguồn gốc đi tiêu hủy. Ảnh: Công an phường Bắc Hồng Lĩnh

Trước đó, lúc 18 giờ 15 ngày 22-9, tại tổ dân phố Thuận Hồng, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 29K-11.xxx do Mai Văn Thắng (sinh năm 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7.175 hộp thuốc chữa bệnh các loại.

Tiêu hủy số hộp thuốc không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an phường Bắc Hồng Lĩnh

Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo ước tính ban đầu, lô hàng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều loại thuốc đặc trị.

DƯƠNG QUANG