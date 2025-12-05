Kinh tế

Thị trường

Tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc

SGGPO

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 5-12, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật trong vụ vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

590751830_873001228741202_8458991807795672254_n.jpg
Vận chuyển hộp thuốc không rõ nguồn gốc đi tiêu hủy. Ảnh: Công an phường Bắc Hồng Lĩnh

Trước đó, lúc 18 giờ 15 ngày 22-9, tại tổ dân phố Thuận Hồng, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 29K-11.xxx do Mai Văn Thắng (sinh năm 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7.175 hộp thuốc chữa bệnh các loại.

591136965_873001238741201_8244968793250417173_n.jpg
Tiêu hủy số hộp thuốc không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an phường Bắc Hồng Lĩnh

Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo ước tính ban đầu, lô hàng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều loại thuốc đặc trị.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Thuốc chữa bệnh Hà Tĩnh tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn