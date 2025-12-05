Ngày 5-12, tại phường Bình Dương, TPHCM, trong khuôn khổ hội nghị Kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025 đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề "Nỗ lực kết nối doanh nghiệp – Tiếp cận chuỗi cung ứng".

Tham dự có đại diện các tập đoàn và đơn vị sản xuất lớn, gồm: Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH Fujikura Fiber Optic Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam và Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ.

Các đại biểu chia sẻ tại phiên thảo luận

Tại phiên thảo luận, các đại biểu chia sẻ tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và định hướng phát triển chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực điện tử – điện gia dụng, thiết bị thông minh, linh kiện quang học và cơ khí chính xác.

Các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, nhu cầu kết nối tạo chuỗi cung ứng

Ông Phan Vĩnh Thạch, Giám đốc Phòng phát triển vật tư, Công ty TNHH Fujikura Fiber Optic Việt Nam nhìn nhận ba yếu tố trọng tâm để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đơn hàng quốc tế gồm: năng lực công nghệ, tính ổn định của chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng tiến độ. Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị ưu tiên đầu tư vào tự động hóa, kiểm soát chất lượng và năng lực thiết kế trong 3–5 năm tới.

Các doanh nghiệp tìm hiểu, chia sẻ công nghệ tại triển lãm diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ

Ông Nguyễn Thanh Duy, Giám đốc bộ phận Vật tư, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, cho biết các sản phẩm linh kiện điện tử có tiềm năng trong thời gian tới gồm nhóm linh kiện kết nối, chi tiết cơ điện tử và linh kiện phục vụ thiết bị âm thanh – gia dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước cần nâng cấp hệ thống quản trị sản xuất, chuẩn hóa thiết bị và tăng cường minh bạch dữ liệu để nâng mức tin cậy đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, các hiệp hội ngành nghề đóng vai trò tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nâng cấp nhà máy.

