Sức mua tăng sớm, các siêu thị đồng loạt mở đại khuyến mãi tết

Những ngày đầu tháng 12, không khí mua sắm tết tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Finelife sôi động khi người dân tranh thủ mua sắm và săn ưu đãi để giãn chi phí cuối năm. Trước thực tế đó, Saigon Co.op phối hợp Sở Công thương TPHCM triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường và đưa bộ sưu tập giỏ quà Tết 2026 lên kệ sớm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hàng hóa tết đã lên kệ hệ thống Saigon Co.op, sẵn sàng cho mùa tiêu dùng lớn nhất năm

Bình ổn thị trường từ kệ rau xanh đến quầy thực phẩm tết

Tại cuộc họp thông tin về tình hình thị trường cuối năm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết sức mua đang có xu hướng tăng sớm, tuy nhiên áp lực giá cả vẫn hiện hữu do ảnh hưởng thời tiết và nhu cầu tiêu dùng dồn vào dịp tết.

Thành phố xác định chương trình bình ổn thị trường là nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm, yêu cầu các hệ thống bán lẻ chủ lực, trong đó Saigon Co.op là lực lượng nòng cốt, chủ động dự trữ hàng, giữ ổn định giá, mở rộng liên kết vùng và phối hợp trong cao điểm kiểm soát gian lận thương mại.

Trên cơ sở này, Saigon Co.op đã nâng mức dự trữ hàng bình ổn và mở rộng danh mục các mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, rau củ, gạo, dầu ăn, đường, thủy hải sản… Ghi nhận thực tế tại các điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife… lượng khách mua sắm nhóm rau, củ, quả và thực phẩm tươi sống tăng rõ rệt. Nhiều mặt hàng trong Lễ hội rau nhiệt đới được giảm từ 15%, trong khi các chương trình Mùa mua sắm cuối năm tiếp tục giảm giá từ 15% – 20% đối với thịt, thủy sản và thực phẩm thiết yếu…

Nhóm hàng Tick Xanh trách nhiệm được Saigon Co.op giảm sâu, nhiều mặt hàng áp dụng mua 1 tặng 1, hỗ trợ người dân giảm chi phí bữa ăn

Bà Trần Thu Lan, cư dân phường Chánh Hưng, TPHCM chia sẻ: "tôi thường đi siêu thị sớm để chọn rau củ tươi và giá tốt. Vài tuần nay, giá thực phẩm ở Co.opmart khá ổn định, có ngày giảm mạnh. Quan trọng là nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch, giúp tôi yên tâm chuẩn bị bữa ăn cuối năm cho gia đình”.

Cùng với đó, chương trình Tick Xanh trách nhiệm – bộ tiêu chí nhận diện sản phẩm đạt chuẩn an toàn và minh bạch đang được Saigon Co.op triển khai rộng rãi.

Hiện hệ thống kinh doanh hơn 1.200 mặt hàng Tick Xanh từ gần 100 nhà cung cấp. Doanh số nhóm này tăng mạnh trong năm 2025, đặc biệt ở nhóm rau xanh, nấm, trái cây và giá đỗ…

Trong tháng 12, nhiều mặt hàng Tick Xanh tiếp tục được giảm giá đến 30%, thậm chí mua 1 tặng 1 như nấm, giá đậu nành, rau bồ ngót, dưa lê, ổi nữ hoàng… góp phần giúp người dân giảm đáng kể chi phí bữa cơm hàng ngày.

Bên cạnh thực phẩm tươi sống, các mặt hàng công nghệ như mì gói, nước mắm, dầu ăn, gia vị, hóa phẩm và đồ hộp… cũng được Saigon Co.op đưa vào chương trình khuyến mãi tập trung trong khuôn khổ Shopping Season 2025.

Đây là một trong những hoạt động được ngành công thương TPHCM xác định là trọng điểm nhằm kích cầu tiêu dùng, giữ nhịp tăng trưởng bán lẻ và chuẩn bị tốt cho cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán.

Không khí mua sắm Tết sớm tại Co.opmart sôi động với nhiều ưu đãi thiết thực, giúp người dân chủ động chi tiêu trước cao điểm

Đại diện Saigon Co.op cho biết, việc triển khai dồn dập ưu đãi ngay từ đầu tháng 12 giúp người dân “chia nhỏ” chi tiêu, tránh áp lực giá cận tết và chủ động hơn trong kế hoạch mua sắm.

“Nguồn hàng bình ổn được chuẩn bị sớm, phân bổ đều đến từng siêu thị trên địa bàn để bảo đảm không xảy ra khan hiếm cục bộ. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận thực phẩm an toàn với giá hợp lý trong mọi thời điểm”, đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh.

Giữ nhịp cung với giá ổn định cho mùa tết đủ đầy

Song song với bình ổn giá, khu vực trưng bày giỏ quà tết tại các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra cũng bắt đầu nhộn nhịp khi Saigon Co.op đưa bộ sưu tập giỏ Tết 2026 lên kệ sớm hơn mọi năm.

Ba dòng giỏ quà Sum Vầy, Phúc Lộc và Đoàn Viên có giá từ 99.000–199.000 đồng/hộp, được giảm đến 28% so với giá thông thường. Các giỏ được phối từ những sản phẩm thiết yếu như gạo thơm ST25, dầu thực vật, nước mắm, đường, trà, bánh kẹo, mì, nui đặc biệt… hầu hết là hàng nhãn riêng Co.op, có giá thấp hơn 10% – 20% so với sản phẩm cùng phân khúc.

Giỏ quà tết nhãn riêng Co.op là giải pháp được khách hàng tin chọn qua nhiều năm bởi chất lượng và ý nghĩa thiết thực

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phát triển Hàng nhãn riêng của Saigon Co.op cho biết, nhiều nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng của Saigon Co.op vừa được vinh danh tại chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025.

Đơn cử, sản phẩm gạo ST25 lúa tôm sinh thái Co.op Finest, mật ong Hoa Sao Dầu Co.op Select…

Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực nâng chất hàng Việt và phù hợp với xu hướng người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm thiết thực, giá hợp lý nhưng vẫn bảo đảm uy tín.

Giỏ quà Sum vầy là món quà thiết thực với trọn bộ gia vị chỉ với 99.000 đồng được bán tại các điểm bán Saigon Co.op

Nhu cầu đặt giỏ quà từ khối doanh nghiệp đang tăng mạnh trong mùa tổng kết cuối năm. Saigon Co.op triển khai ưu đãi cộng thêm 4% cho đơn hàng từ 5 triệu đồng trong tháng 12 và 2% từ đầu tháng 1 đến cận tết. Tổng mức chiết khấu có thể lên đến 32%, giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo quà tặng trang trọng và đầy đủ ý nghĩa.

Anh Nguyễn Hữu Toàn, phụ trách mua sắm của một doanh nghiệp dịch vụ tại phường Tân Thuận, cho biết doanh nghiệp anh nhiều năm liền chọn giỏ quà của Saigon Co.op vì chất lượng ổn định, giá hợp lý và khả năng giao hàng nhanh đến nhiều địa điểm: “Việc đưa giỏ quà lên kệ sớm giúp chúng tôi chủ động kế hoạch, tránh tình trạng khan hàng mẫu đẹp vào cận tết”.

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife cùng kênh trực tuyến và hotline đều đã được kích hoạt để tiếp nhận đơn hàng từ cá nhân lẫn doanh nghiệp. Hàng hóa được chuẩn bị tại các trung tâm phân phối, bảo đảm phục vụ các đơn hàng lớn trải rộng nhiều phường, xã của TPHCM và khu vực phía Nam.

Với việc tăng mạnh nguồn hàng bình ổn, mở rộng ưu đãi nhóm tươi sống và tung giỏ quà tết thiết thực, Saigon Co.op đang góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định cung ứng và giá cả thị trường dịp tết. Những giải pháp này không chỉ giúp người dân yên tâm mua sắm mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí quà tặng, hướng tới một mùa tết đủ đầy, an toàn và tiết kiệm cho cộng đồng.

MINH XUÂN