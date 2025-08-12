Nguyễn Văn Chung – Duyên Quỳnh ra mắt MV “Nguyện thề vì bình yên” tri ân lực lượng Công an nhân dân

Chiều 12-8, tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ca khúc được sáng tác vào những ngày nắng gắt tháng Tư, khi anh chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ trẻ tập luyện kỷ luật, bền bỉ trên thao trường.

“Tôi không viết theo khuôn mẫu, mà viết từ những gì mắt thấy, tim cảm. Có những khoảnh khắc ở thao trường khiến tôi hiểu rằng: Bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca”- anh chia sẻ.

Cảnh quay trong MV “Nguyện thề vì bình yên”

MV được quay ngay tại thao trường – nơi ca khúc ra đời. Nguyễn Duyên Quỳnh trải qua huấn luyện sử dụng súng bắn đạn thật, động tác võ thuật, điều lệnh để hóa thân chân thực thành người chiến sĩ CAND. Trung tá Trần Lan Phương, Giảng viên Khoa Trinh sát an ninh, nhận xét nữ ca sĩ “nhanh chóng hòa nhập, thành thạo nội dung huấn luyện, hóa thân thành chiến sĩ thực thụ”.

Các cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I vừa là cố vấn nghiệp vụ, vừa là “đồng đội” trên trường quay, trực tiếp hướng dẫn từng động tác, thế đứng, bước chuyển, đảm bảo mỗi khung hình đều chính xác và giàu tinh thần lực lượng.

Họp báo ra mắt MV tại Hà Nội

Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) Nguyễn Thiện Thuật nhận xét: “Nguyện thề vì bình yên” giống như bó hoa kết từ tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn bằng âm nhạc và cảm xúc.

Với hình ảnh chân thực, giàu biểu tượng, giai điệu hành khúc hiện đại, MV không chỉ là sản phẩm nghệ thuật tri ân lực lượng Công an nhân dân, mà còn là lời nhắc về giá trị bình yên, ra mắt đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

MAI AN