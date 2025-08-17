Tiếp tục phát huy phẩm chất “Công an nhân dân - Vì dân phục vụ”

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu, ngày 16-8

Điểm lại những dấu mốc của Lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Lực lượng CAND đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần tô thắm truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết sống, chết vì Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 8 bài học kinh nghiệm qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng CAND, trong đó có bài học về trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy lý tưởng cách mạng và lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam hành động; gắn bó máu thịt với nhân dân - dựa vào dân, vì dân phục vụ, lấy niềm tin của dân làm thành trì vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ…

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào Lực lượng CAND. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được xây đắp từ máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ CAND, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Lực lượng CAND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, các cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu nói riêng, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu Công an nhân dân nói chung sẽ luôn gương mẫu trong cộng đồng, tiếp tục có những đóng góp thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, ghi nhận những thành tích, cống hiến xuất sắc của đồng chí cố Thượng tướng Lê Minh Hương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cố Bộ trưởng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình đồng chí cố Bộ trưởng Lê Minh Hương.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Dự lễ khánh thành có Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Tối 16-8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

