Bộ Công an khởi tố 1 đối tượng giả mạo sĩ quan công an

Chiều 3-2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Trước đó, ngày 2-2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Tường (sinh năm 1987, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; lao động tự do).

Đối tượng Bùi Văn Tường

Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Tường mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân; sử dụng các giấy chứng nhận Công an nhân dân thể hiện là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn xác định đối tượng sử dụng biển tên mang số hiệu 636-588; sử dụng thẻ đảng viên số 19.080285; đồng thời sử dụng quân phục, cấp hàm thiếu tá, trung tá Công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức biết, trình báo và cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Bùi Văn Tường.

ĐỖ TRUNG