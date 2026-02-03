Pháp luật

Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

Chiều 3-2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tổ chức đấu tranh, triệt phá một vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại vị trí cất giấu vàng trên ô tô
Lực lượng chức năng kiểm tra tại vị trí cất giấu vàng trên ô tô

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 2-2, tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An), lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp lực lượng hải quan cửa khẩu kiểm tra ô tô BKS 37C-37.xxx, do H.V.T. (sinh năm 1992, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong vị trí hộp đựng lọc gió của động cơ ô tô có cất giấu kim loại màu vàng, với tổng khối lượng khoảng 263,16gam.

H.V.T. và tang vật tại cơ quan chức năng

Bước đầu, H.V.T. khai nhận, số tang vật kim loại trên là vàng, tương đương khoảng 7 cây vàng.

Số vàng này được sàng lọc trong quá trình khai thác cát tại Lào, sau đó đúc thành miếng, cất giấu trong ô tô để vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ đối tượng, phương tiện và tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

