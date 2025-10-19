Pháp luật

Giả danh công an, chặn xe thiếu nữ 18 tuổi đưa đi nhậu rồi hiếp dâm

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1998, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Nguyễn Văn Thân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Theo điều tra, khoảng 4 giờ sáng 24-9, khi chị D.N. (sinh năm 2007, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 2 tháng 9, thì bị hai đối tượng Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng chặn lại. Lượng giả danh lực lượng công an, yêu cầu chị D.N., dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị D.N. đi nhậu cùng để “tha lỗi”. Sau đó, cả hai đưa chị D.N. đến một quán nhậu trên đường 30 tháng 4, ép nạn nhân uống bia đến khi say, rồi Thân chở chị D.N. vào khách sạn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Công an TP Đà Nẵng cũng kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú.

PHẠM NGA

